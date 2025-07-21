«Динамо» дізналося можливого суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів: підсумки жеребкування

У понеділок, 21 липня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) пройшло жеребкування 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026, яку минулого сезону виграв французький «ПСЖ». Свого потенційного опонента дізналося київське «Динамо», яке представило перед сезоном нову ігрову форму.

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У разі, якщо підопічні Олександра Шовковського пройдуть у другому раунді кваліфікації ЛЧ чемпіона Мальти «Хамрун Спартанс» (22 липня у Паолі та 29 липня у Любліні), вони зіграють із переможцем пари «Пафос» (Кіпр) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Перший поєдинок «біло-сині» проведуть 5 чи 6 серпня на своєму полі, поєдинок у відповідь — 12 серпня в гостях.

Інші пари 3-го раунду кваліфікації ЛЧ сформували:

РФШ (Латвія) / «Мальме» (Швеція) — «Копенгаген» (Данія) / «Дріта» (Косово)

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«Лех» (Польща) / «Брейдаблік» (Ісландія) — «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) / «Црвена Звезда» (Сербія)

КуПС (Фінляндія) / «Кайрат» (Казахстан) — «Слован» (Словаччина) / «Зрінськи» (Боснія та Герцеговина)

«Рієка» (Хорватія) / «Лудогорець» (Болгарія) — «Ноа» (Вірменія) / «Ференцварош» (Угорщина)

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«Бранн» (Норвегія) / «Зальцбург» (Австрія) — «Брюгге» (Бельгія)

«Рейнджерс» (Шотландія) / «Панатінаїкос» (Греція) — «Вікторія» (Чехія) / «Серветт» (Швейцарія)

«Ніцца» (Франція) — «Бенфіка» (Португалія)

«Фейєноорд» (Нідерланди) — «Фенербахче» (Туреччина)

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Якщо чемпіону України не вдасться впоратися з «Хамрун Спартанс», то він вилетить до Ліги Європи (потенційні суперники киян, як і «Шахтаря», у другому за значимістю єврокубковому турнірі визначаться за підсумками жеребкування 21 липня о 14:00).

Фото ФК «Динамо»

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