Дебют на Мальті: «Динамо» представило нову ігрову форму з третьою зіркою (фото, відео)

Чинний чемпіон України з футболу київське «Динамо» офіційно представив 17 липня новий комплект форми ігрової форми з третьою зіркою (30 чемпіонських титулів у СРСР та Україні), інформує офіційний сайт «біло-синіх».

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«Футбольний сезон-2024/2025 став особливим для клубу, який відсвяткував своє 30-те чемпіонство, провівши чемпіонат без жодної поразки, — повідомляє пресслужба «біло-синіх». — Футбольний клуб «Динамо» (Київ), гравці, тренерський штаб та керівництво присвячують це чемпіонство та третю зірку — кожному захиснику та кожній захисниці, хто стоїть за нашу землю, свободу та майбутнє. Це наш щирий жест поваги, підтримки та вдячності.

Домашній комплект має чисто біле тло, на якому розгортається абстрактний графічний принт, що нагадує гострі фрагменти, піксель та тіні київських графіті. Текстура передає дух та енергію великого міста та міську геометрію. Орнамент можна трактувати по-різному, хтось бачить фрагменти, графіті, але залишаємо вибір для інтерпретації уболівальникам.

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Виїзний комплект має глибокий синій відтінок, що є серцем клубу та символом поколінь уже майже 100 років. Форма виконана у синіх кольорах, такий підхід створює сильну та сучасну візуальну картинку, яка виглядає особливо яскраво на тлі зеленої трави або серед фанатських секторів.

Третя форма залишається смарагдово-зеленою із брендингом золотого кольору. Вона надихнута зеленою красою київських пагорбів, парків та куполами величних київських храмів, символом нашого стародавнього міста.

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Новий дизайн також представлений у воротарських комплектах форми виконаних у чорному, сірому та жовтому кольорах. Форма створена з використанням технології NB Dry — інноваційного матеріалу, що забезпечує вентиляцію, швидке відведення вологи та комфорт під час гри на найвищому рівні".

Нагадаємо, що на підготовчому зборі в Австрії команда Олександра Шовковського виграла лише один поєдинок із шести та ще й примудрилася отримати в ході матчів три (!) червоні картки. «Біло-сині» розгромили угорську «Кішварду» (3:0), поступилися тій самій «Кішварді» (0:2), данському «Мідтьюлланду» (1:3) і хорватському «Осієку» (0:1), а також зіграли внічию з англійським «Вест Бромвіч Альбіоном» (1:1) та румунським «Корвінулом» (0:0).

Вперше у новій формі динамівці зіграють 22 липня у гостьовому поєдинку 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів з клубом «Хамрун Спартанс» з Мальти (матч у відповідь — 29 липня в польському Любліні).

До речі, у разі успішного проходження острів'ян динамівці у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ зіграють з одним із переможців пар: «Копенгаген» (Данія) — «Дріта» (Косово), «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) — «Црвена Звезда» (Сербія), «Ноа» (Вірменія) — «Ференцварош» (Угорщина), «Пафос» (Кіпр) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль), «Слован» (Словаччина) — «Зрінськи» (Боснія і Герцеговина) та «Шелбурн» (Ірландія) — «Карабах» (Азербайджан). Жеребкування заплановане на понеділок, 21 липня.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги Європи «Ільвес» — «Шахтар».

Фото ФК «Динамо»

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