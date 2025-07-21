Тарологи, які раніше назвали чотири знаки Зодіаку, для яких липень 2025 року стане періодом звільнення від старих страхів та вантажу минулого, склали розклад карт Таро для всіх представників зодіакального кола на вівторок, 22 липня.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН — П'ятірка Жезлів

Таро-прогноз для Овнів на 22 липня 2025 року обіцяє можливість розібратися із справами, що накопичилися, пише slovofraza.com. П'ятірка Жезлов попереджає про дрібні неприємності, що заважають спокою знака. Карти Таро радять завтра не «плисти проти течії», а спрямувати енергію у творче русло. День сприятливий для самоаналізу та визначення того, що справді важливо для знака.

ТЕЛЕЦЬ — Маг

РЕКЛАМА

Таро-прогноз для Тельців на 22 липня 2025 радить знаку зменшити активність і дати собі відпочити, відновити внутрішню гармонію. Карта, що випала, символізує нові можливості та енергію, проте не слід витрачати сили на другорядні справи. Адже незабаром енергія знадобиться для чогось цікавого та важливого.

БЛИЗНЮКИ — Трійка Кубків

Таро-прогноз для Близнюків на 22 липня 2025 року обіцяє знаку насичений день, коли не зайвим буде звернути увагу на свій емоційний стан. Карта попереджає Близнюків, щоб вони були обережними, спілкуючись з оточуючими. Перенапруження може спричинити загострення хронічних хвороб. Карти рекомендують знаку провести час спокійно, щоб відновити сили.

РЕКЛАМА

РАК — Верховна Жриця

Таро-прогноз для Раків на 22 липня 2025 року рекомендує знаку зайнятися обмірковуванням важливих кроків — попереду зміни, які здатні покращити ваше життя. Карта радить відпустити дрібні тривоги та насолоджуватися тим, що відбувається тут і зараз. До речі, те, що відбувається в цей день, може підштовхнути Раків до мудрих рішень. Головне — довіряти своїй інтуїції.

ЛЕВ — Дев'ятка Денаріїв

Таро-прогноз для Левів на 22 липня 2025 року передбачає, що завтрашній день у знака буде пов'язаний із поверненням до старих зв'язків та спогадів. Карта свідчить, що люди з минулого можуть зіграти значну роль у майбутньому. Це стосується й ділової сфери. Тарологи вважають, що слід приділити увагу людям, з якими знак давно не спілкувався.

РЕКЛАМА

ДІВА — Трійка Жезлів

Таро-прогноз для Дів на 22 липня 2025 року рекомендує знаку завтра проаналізувати свої минулі рішення і побачити перспективи, що відкриваються. У житті знака настає час стабільності та усвідомлення результатів зробленої работи. Карта говорить про те, що Діви можуть трохи сповільнитись та оцінити свої досягнення.

ТЕРЕЗИ — Двійка Мечів

Таро-прогноз для Терезів на 22 липня 2025 року попереджає знак, що завтра йому потрібно буде прийняти важливе рішення щодо свого емоційного стану. Карта попереджає про внутрішню кризу чи сумніви, що заважають рухатися вперед. Завтрашній день краще провести далеко від метушні — спокій та гармонія допоможуть вам знайти відповіді на важливі питання.

СКОРПІОН — Сонце

Таро-прогноз для Скорпіонів на 22 липня 2025 року обіцяє радісний і позитивний день. Однак для того, щоб їм насолодитися, Скорпіонам потрібно буде перейти з рутини на те, що приносить задоволення. Це може бути і приємна зустріч із близькими людьми, і відпочинок на природі. Енергетика дня така, що спілкування даватиметься Скорпіонам легко, а їхні думки будуть зрозумілими.

СТРІЛЕЦЬ — Дев'ятка Кубків

Таро-прогноз для Стрільців на 22 липня 2025 року радить знаку завтра стежити за своїм язиком та контролювати емоції. Карта попереджає, що необережне слово може вилитися у конфлікти. Тож Стрільцям краще менше говорити, а більше аналізувати та слухати. Згладити нервозність дня допоможе спілкування з близькими — будьте до них уважнішими.

КОЗЕРІГ — Вісімка Жезлів

Таро-прогноз для Козерогів на 22 липня 2025 року рекомендує знаку бути більш уважними до тих, хто поруч. День очікується наповненим емоціями та подіями в особистій сфері. Тож турбота про близьких людей та терпіння не залишаться непоміченими. Не виключено, що знак отримає інформацію, яка змінить його погляд на ситуацію.

ВОДОЛІЙ — Суд

Таро-прогноз для Водоліїв на 22 липня 2025 року рекомендує знаку звернути увагу на справи, які давно варто було б завершити. Адже цей день може принести Водоліям нові можливості та несподівані події, які відчинять двері у майбутнє. Це — день змін, час, коли можна відродити старий проект чи дружбу.

РИБИ — Зірка

Таро-прогноз для Риб на 22 липня 2025 року попереджає, що знаку слід відновити сили, відмовившись від того, що не приносить радості. Карти Таро рекомендують зніматись лише тим, що дає відчуття щастя. День вважається добрим часом для мрій, творчості та відновлення енергії. Вечір можна присвятити спокійним заняттям, які допоможуть відчути себе оновленим та впевненим у майбутньому.

Матеріал «Овни отримають вигідну пропозицію, Тельці — бонус, а Рибам доведеться скоротити витрати: фінансовий гороскоп на тиждень 21 — 27 липня» читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

1293

Читайте нас у Facebook