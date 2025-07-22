Не перетворюйте рослини на «ледачих ненажер»: городниця розповіла, як краще доглядати за перцями у другій половині липня

Популярна агроблогерка з Одеси, яка раніше розповідала про профілактичні обприскування на дачі, звернула увагу тих, хто вирощує перці, на факт, який потрібно ураховувати в липні.

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«З середини липня перці вимагають не рясних підгодівель, а мудрої стриманості. І мій секрет — не більш ніж дві столових ложках простої та корисної речовини під кущ — з тим, щоб не перегодувати рослини. Адже перегодування в середині липня губить увесь врожай», — радить вона на своєму YouTube-каналі.

За словами городниці, коли перці вступають у фазу плодоношення, їхнє коріння перетворюється на «ледачих ненажер», і зайвий азот з гною чи з нашатирю змушує кущі жирувати, гнати листя і порожні квіти, забувши про плоди. А надлишок вологи з добривами провокує гниль.

Фіаско відбувається з трьох причин: азот стимулює ріст зелені, але блокує зав'язь. Часті поливи вимивають калій, а це головний архітектор м'ясистих плодів, а органіка в спеку викликає кореневу гниль.

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Отже, в другій половині літа вона рекомендує на розпушену землю під кущем перцю висипати по дві ложки деревної золи та трохи присипати добриво грунтом. Потім рясно полити теплою водою. Більше добрив до того, як перці почнуть червоніти, вона додавати не рекомендує. Рослини потребуватимуть лише поливу у спекотну погоду.

За її словами, після такого підживлення нові бутони одразу даватимуть зав'язі, а за два тижні плоди наливатимуться. В золі є всі необхідні елементи в ідеальній пропорції, які потрібні перцям: калій, фосфор та кальцій.

«Дві столові ложки — це безпечна доза, яка не защелачує грунт, але блокує грибок. Сухий спосіб виключає гниття коренів, на відміну від рідкого підживлення. Тож перці в середині липня — це як оті спортсмени на фініші. Їм потрібна сушка, а не ненажерливість. Дві столові ложки золи — і ми забудемо про порожні квітки та гниль», — додала вона.

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Раніше «ФАКТИ» писали, яких помилок не можна припускатися при вирощуванні томатів, аби вони не захворіли на фітофтору.

Фото — скріншот

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