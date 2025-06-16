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Боротьба з фітофторою у томатів: яких помилок не можна допускати — поради аграріїв (відео)

9:56 16 червня 2025
До фітофторозу особливо схильні пасльонові культури. Фото Pixabay

Фітофтороз — одне з найпоширеніших грибкових захворювань пасльонових культур (томатів, картоплі, перцю, баклажанів), яке зустрічається по всій Україні.

«Без своєчасного захисту хвороба може пошкодити до 70% врожаю, а при ранньому зараженні може навіть повністю його знищити», — попереджає сайт з порадами для аграріїв.

В мережі радять використовувати кілька методів боротьби з фітофторою.

Зокрема, листя помідорів обприскують молочною сироваткою. Для цього молочну сироватку розводять в рівних пропорціях з водою, обробляти можна щодня.

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Ще один засіб — настій часнику з марганцівкою. Готується настій так: 100 г часнику заливають однією склянкою води та настоюють протягом доби. Розчин проціджують, доводять об'єм до 10 літрів водою, додають 1 г марганцівки. Оприскувати таким розчином можна кожні 10 днів.

Також можна посипати попелом міжряддя помідорів через тиждень після їхньої посадки. Потім повторювати процедуру під час зав'язування плодів.

Ще один популярний спосіб боротьби з хворобою — обприскування розчином молока з йодом. Один літр знежиреного молока розводять у 10 літрах води, додають 15 капель йоду, обприскують рослини кожні два тижні.

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В той же час ведучий YouTube-каналу «Все своє» (майже 100 тисяч підписників) не радить довіряти «народним» методам, адже вони не діють протягом довгого часу. На його думку, при боротьбі з фітофторозом потрібно застосовувати контактно-системний засіб (обробку хімікатами). При цьому вказується на головну помилку городників — не можна чекати, коли томат захворіє. Обробляти потрібно ще здорові рослини.

Свій варіант переліку препаратів для боротьби з фітофторою назвав і ведучий каналу «Агростарт».

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Нагадаємо, раніше городниця з Одеси розповідала, як спасає томати від гнилі і плісняви за допомогою аспірину.

Фото Pixabay

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