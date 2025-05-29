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Лише одна таблетка — і томати не хворіють: аптечний секрет для шаленого врожаю
Українські дачники і фермери продовжують ділитися з колегами власними ноу-хау, як допомагають їм полегшити «битву за урожай». І разом з фермером-фахівцем з Харківщини, який порадив вирощувати кабачки у шинах, про свій досвід розповіла блогерка, яка веде соціальні мережі як «Городниця з Одеси».
«Коли на томатах з'являються зав'язі, і коли вони згодом наливаються, я обов'язково роблю кілька профілактичних обприскувань», — розповідає пані городниця.
Для здорового росту та захисту від хвороб вона використовує звичайний дешевий аптечний засіб який є у майже кожній домашній аптечці і допомагає убезпечити томати від гнилі, плісняви, і є біостимулятором росту рослин та допомагає зміцненню їхнього імунітету. Цей засіб — аспірин або діюча ацетилсаліцилова речовина.
Цей засіб імітує хімічний тригер, який запускає природну захисну реакцію томатів, і томати ростуть більш здоровими. Оприскування розчином ацетилсаліцилової кислоти запускає їхні природні захисні системи, які борються з бактеріями грибками, вірусами з хворобами та загрозами на ранній стадії.
Розчин блогерка готує дуже простий: одну таблетку ацетілсаліцилової кислоти в дозуванні 500 мг вона подрібнює і розчиняє у двох літах води. Також до розчину можна додати кілька крапель рідкого мила. Оприскувати цим розчином необхідно раз на два тижні, коли плоди томатів вже з'явилися на кущах. Зазвичай блогерка робить 2−3 оприскування за сезон, не більше. Краще це робити в ранковий або вечірній час коли на рослини не падають прямі сонячні промені.
Ще одна агроблогерка розповіла, як бореться з сірою гниллю на полуницях.
Раніше «ФАКТИ» писали, як виростити рекордно великий урожай томатів.16
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