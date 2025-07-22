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Американську ядерну зброю вперше за понад 15 років розгорнули у Британії: що відбувається
Вперше з 2008 року американська ядерна зброя повернулася на британську землю. Численні джерела вказують на те, що до авіабази Лейкенхіт у Саффолку було передано кілька термоядерних гравітаційних бомб B61−12. Вони були перевезені з Центру ядерної зброї ВПС США на авіабазі Кіртленд у Нью-Мексико до щойно збудованого безпечного сховища на території Великої Британії, яка нещодавно попередила про катастрофу у разі падіння України.
Міністерство оборони США публічно не підтвердило це переміщення, і Міністерство оборони зазвичай не коментує наявність чи відсутність ядерної зброї в конкретних місцях, пише UKDJ.
B61−12 — це модернізована тактична ядерна бомба малої потужності, здатна до змінної вибухової потужності та точного наведення. Вона розроблена для сумісності з низкою платформ доставлення, включно F-35A Lightning II. 48-ме винищувальне крило на авіабазі Лейкенхіт обслуговує 493-тю та 495-ту винищувальні ескадрильї, які літають на F-35A.
Авіабаза Лейкенхіт раніше розміщувала ядерну зброю США під час холодної війни, але останнє відоме вивезення відбулося у 2008 році після років скорочень, пов'язаних з роззброєнням, по всій Європі. Повідомлення про повернення такої зброї мають ознаменувати значний зсув у ядерній позиції НАТО на європейському театрі військових дій на тлі погіршення відносин з росією та посилення акценту на стримуванні.
Відновлення потужностей для зберігання ядерної зброї в Лейкенхіті вперше було заявлено у 2022 році в бюджетних документах США, в яких перераховувалися модернізації інфраструктури, що відповідають готовності до ядерних місій.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що кремль знову лякав «брудною бомбою». У ISW попереджали про спробу зірвати західну допомогу Україні.
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