Український героїзм став настільки звичним, що його вже майже не помічають. Але в той час, як путін ескалує війну, щоночі завдаючи ударів за допомогою рекордної кількості дронів, а підтримка США та мирні зусилля слабшають, дедалі більш реальним і нагальним є питання: що буде, якщо Україна впаде? Про це у The Guardian пише колумніст Саймон Тісдал.

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«Якщо Україна зазнає поразки, це буде епічною стратегічною поразкою Заходу, яка зрівняється або навіть перевершить катастрофи в Афганістані та Іраку. Негативні наслідки для Європи, Великої Британії, трансатлантичного альянсу та міжнародного права будуть справді жахливими. Сама ця думка має змусити всіх зосередитися», — пояснює він.

Скільки ще Україна зможе тримати оборону на полі бою, в небі, а також на дипломатичному та політичному фронтах, залишається під сумнівом, йдеться у статті. Адже бракує людських ресурсів, боєприпасів та перехоплювальних ракет. Україна все ще може завдати сильного удару у відповідь. Її напад на Курщину та знищення минулого місяця стратегічних бомбардувальників, що базувалися в глибині росії, були вражаючими. Але такі тимчасові успіхи не змінюють основного дисбалансу сил та загального напрямку розвитку подій.

Крім того, Україні дедалі більше бракує надійних друзів, хоча, можливо, так було завжди. путін зібрав власну «коаліцію охочих» — Китай, Іран, Північну Корею та інших — для підтримки своєї військової машини. Західний аналог, очолюваний Великою Британією та Францією, перебуває в підвішеному стані. Розгортання військових «сил запевнення» не може продовжуватися. Через непоступливість путіна та некомпетентність Дональда Трампа немає перемир'я, яке можна було б підтримати, і немає перспектив його досягнення. Як і інші європейські країни, Велика Британія та Франція не мають необхідної кількості сучасних озброєнь та матеріальних засобів, які можуть поставити лише США.

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Намагаючись заповнити цю прогалину, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує придбати американські батареї Patriot і подарувати їх Києву. Однак, як і ЄС в цілому та учасники саміту НАТО минулого місяця, Мерц ставить на перше місце національну самооборону. Він потроює витрати Німеччини на оборону. Велика Британія робить майже те саме.

Тепер Трамп каже, що відновить обмежене постачання оборонної зброї до Києва і може підтримати додаткові санкції. Але це не питання політики чи принципів.

«Не все втрачено, — пише Тісдал. — З Трампом чи без нього, НАТО може зайняти більш жорстку позицію, як неодноразово закликали тут, встановивши зони заборони польотів над неокупованою Україною та націлившись на ракети та дрони, що наближаються. Військова позиція є чіткою, а юридичні та гуманітарні аргументи — незаперечними. росія часто порушує суверенітет сусідів НАТО. Спроби путіна шантажувати ядерною зброєю, які так знервували Джо Байдена, є гідними презирства. Якби Альянс мав достатньо сміливості, він міг би поставити його на місце».

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Якщо це не вдасться, США та ЄС повинні без зволікань ввести нові санкції, спрямовані проти експорту російської нафти. Зараз найімовірнішими видаються два результати: безвихідна вічна війна або крах України. Поразка України і укладення угоди на гегемоністських умовах путіна буде поразкою для всього Заходу — стратегічною поразкою, що віщує епоху постійного, розширюваного конфлікту по всій Європі. Для росіян жоден з цих результатів не буде тривалою перемогою. Потрібні більші зусилля, щоб переконати російських політиків і громадськість, що цю війну, яка коштує їхній країні так дорого в людських життях і матеріальних ресурсах, можна закінчити шляхом переговорів, що законні питання безпеки будуть вирішені, що альтернативи набагато гірші.

Проте спочатку вони повинні відмовитися від нього. Головний архітектор цього жаху, головний автор ганьби росії повинен бути позбавлений влади, усунутий і переданий міжнародному правосуддю. путін, а не Україна, повинен впасти, констатує автор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що США готують безпрецедентний удар по путіну і його союзниках.

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