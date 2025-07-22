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Держдопомога замість пенсії: хто має право і як оформити
Час виходу на пенсію за віком залежить як від досягнення людиною пенсійного віку, так і наявності у неї необхідного страхового стажу. Якщо його замало, то час виходу на заслужений відпочинок може відкластися на кілька років. Втім, є й такі категорії людей похилого віку, які не можуть розраховувати на пенсію — їм виплачують соцдопомогу.
Як зазначають в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області, цей вид виплат спрямований на забезпечення мінімальних соціальних гарантій для вразливих категорій населення.
На них можуть розраховувати:
- громадяни України, які постійно проживають на її території;
- іноземці та особи без громадянства, які отримали статус постійних мешканців;
- біженці та особи, які потребують додаткового захисту;
- громадяни Польщі, які перебувають в Україні на законних підставах.
Категорії отримувачів:
- особи віком від 65 років, які не мають права на пенсію;
- люди з інвалідністю будь-якої групи;
- малозабезпечені громадяни (крім осіб з інвалідністю І групи та дітей померлого годувальника);
- діти померлого годувальника, якщо той не мав необхідного страхового стажу.
Які документи потрібні для оформлення:
- заява на отримання допомоги;
- паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження (для дітей);
- документи, що підтверджують опіку або представництво (за необхідності);
- декларація про доходи (якщо потрібно);
- документи про родинні зв’язки з померлим годувальником;
- довідка з навчального закладу (для дітей);
- довіреність для представника (за потреби).
Заяву на призначення соцдопомоги можна подати особисто у сервісному центрі ПФУ, в ЦНАПах або органах місцевого самоврядування або відправити поштою. Також громадянам доступні електронні сервіси для подачі заявки — портал «Дія», офіційний вебпортал Пенсійного фонду України або мобільний застосунок ПФУ.
Зазначимо, що на початок липня в Україні налічувалось 10,3 млн пенсіонерів, з яких продовжують працювати 2,8 млн осіб. Середній розмір виплат останніх на 520 гривень вищий, ніж виплати людям, які вирішили не продовжувати працювати.
Фото — Pixabay103
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