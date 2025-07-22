На тлі атаки СБУ на НАБУ правоохоронний комітет Верховної Ради України 22 липня 2025 року проголосував правки до законопроєкту № 12414.

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Про це повідомляє в Facebook активіст Віталій Шабунін. На його думку, законопроект фактично позбавляє сенсу існування ключових антикорупційних органів — НАБУ, САП і ВАКС.

Шабунін пише, що у разі ухвалення документа, ці структури будуть підпорядковані генеральному прокурору, якого контролює президент. Це означає, що розслідування будь-яких справ може бути заблоковано на найвищому рівні, що, на думку Шабуніна, відкриває двері до безкарності для соратників влади.

Шабунін стверджує: такий крок — це прямий реванш проти здобутків Революції гідності, повернення до часів Віктора Януковича і демонстрація реальних цінностей президента. Він також застеріг народних депутатів, які можуть підтримати ініціативу, що українці не забудуть ці голосування і «тепер значно зліші, ніж були в часи режиму регіоналів».

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Активіст закликав громадськість та міжнародних партнерів звернути увагу на ситуацію, наголосивши, що мовчання останніх лише посилює впевненість влади у власній безкарності.

На спроби зруйнування незалежної роботи органів відреагувала й Рада громадського контролю при НАБУ.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про думку журналістки Зої Казанжи про те, що атака на НАБУ схожа на зачистку перед політичним реваншем.

Іллюстративне фото з Вікіпедії

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