В Україні недоступна монетизація в TikTok: в чому річ

Соціальна мереж TikTok була створена в 2017 році і має багато користувачів в усьому світі, в тому числі й в Україні. І поки в нашій країні мережа використовується здебільшого для розваг, за кордоном її значення оцінили навіть політичні сили.

ВІДЕО ДНЯ

Можливо, це відбувається через те, що українські тіктокери втратили можливість заробляти кошти через соціальну мережу. Про причини такої ситуації розповідає 24 канал.

Чому монетизація недоступна?

Основні інструменти монетизації TikTok (Creator Fund, TikTok Pulse) недоступні в Україні через кілька причин:

РЕКЛАМА

• TikTok Creator Fund офіційно не запущений в Україні.

• З 2022 року TikTok призупинив рекламні кампанії в Україні через війну.

• Навіть за наявності монетизації, обмеження міжнародних платіжних систем створили б труднощі для українських творців контенту.

Як українські тіктокери заробляють?

Незважаючи на відсутність прямої монетизації, українські блогери заробляють на:

РЕКЛАМА

• Рекламі брендів: Компанії платять за інтеграцію своїх товарів/послуг у відео.

• Продажу власних товарів/послуг: Тіктокери використовують платформу для розширення бізнесу.

• Партнерських програмах: Заробіток на комісійних від реклами партнерських посилань.

• Переході на інші платформи: Залучення аудиторії з TikTok на YouTube та інші платформи з доступною монетизацією.

Зазначимо, що наразі єдиний офіційний спосіб отримувати кошти безпосередньо від TikTok в Україні — це монетизація донатів у прямих ефірах (через функцію Live Gifts).

Раніше «ФАКТИ» писали, що допомогає співаку Михайлу Поплавському бути у трендах в Instagram та TikTok.

РЕКЛАМА

92

Читайте нас у Facebook