«Старі відьми їй просто заздрять»: Джей Ло вразила шанувальників своїм неймовірним пресом

Дженніфер Лопес зараз перебуває в розпалі свого туру Up All Night, і 55-річна артистка, якій освідчились прямо під час концерту, доводить, що вік — це лише число, коли йдеться про фізичну форму. Джей Ло в рамках туру по Іспанії вийшла на сцену в Більбао у новому сексуальному образі, який вразив її шанувальників.

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У відео, опублікованих у соціальних мережах, Лопес продемонструвала свої гіпнотичні танцювальні рухи, виконуючи трек 2018 року «El Anillo». Вона була одягнена у шкіряні штани-кльош із заниженою талією, та топ-бюстгальтер, пише Hola.

Співачка також одягла прикрашену блискітками кепку. Лопес поширювала відео на своїй сторінці в інстаграмі, а шанувальники не приховували захоплення.

Лопес під час концерту (фото Instagram/Jennifer Lopez)

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«Ось чому заздрять ці смішні старі відьми, які називають її „старою“. Скільки жінок її віку — або молодших — вбили б за таке тіло?» — написали у мережі.

«Чорт… Джей Ло краща, ніж будь-коли!!!» — прокоментували її виступ.

Далі Джей Ло вирушає до Угорщини, Італії, Туреччини, Польщі, Румунії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Казахстану, Вірменії, Узбекистану та Казахстану, а її останній концерт заплановано на 12 серпня в Італії. І напевно Джей Ло вдягатиме ще більше неймовірних вбрань.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Дженніфер Лопес після розлучення з Беном Аффлеком стала активно використовувати «боді помсти».

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

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