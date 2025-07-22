Це крок до українського «грузинського сценарію»: експерт про наслідки знищення парламентом незалежності НАБУ і САП

Ухвалення Верховною Радою 22 липня законопроєкту про знищення незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП викликало шок в експертному середовищі.

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Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко попередив про небезпечні наслідки нового закону, який позбавляє незалежності ключові антикорупційні органи України — НАБУ та САП. В Facebook Сушко написав, що ухвалення цього документа ставить Україну на «історичну розвилку», після якої можливий рух за грузинським сценарієм — з розворотом від європейських реформ і згортанням громадянських свобод.

Сушко нагадав, що саме незалежність НАБУ і САП була критичною умовою для отримання Україною безвізового режиму з ЄС у рамках Плану дій з візової лібералізації. І саме через згортання реформ Грузія може втратити свій безвіз уже до кінця року — про це її офіційно попередив Євросоюз.

На думку експерта, для України ставки ще вищі: на кону — не лише безвіз і євроінтеграція, а й фундаментальні демократичні принципи у воюючій країні. Олександр Сушко наголошує, що згортання антикорупції — це не технічне рішення, а політичний вибір, який визначатиме майбутнє країни.

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Раніше повідомляли про те, що в НАБУ і САП закликали президента ветувати закон, який знищує незалежність антикорупційних органів.

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