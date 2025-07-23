Конгресмен Адам Сміт заявив, що президент Дональд Трамп «зробив величезну помилку», звинувативши у війні між росією та Україною українців.

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«Я думаю, що адміністрація Трампа зробила величезну помилку під час кампанії, а потім і після виборів, звинувативши у війні Україну, — сказав Сміт ведучій Шеннон Брім у програмі Fox News Sunday. — Схоже, президент Трамп щиро думав, що саме Україна винна. І якби він просто поговорив із Зеленським і тиснув на нього, то все було б добре, з чим не погодився б ніхто, хто слідкував за ситуацією. путін керував цим конфліктом», пише The Hill.

З моменту свого повернення на посаду на початку цього року президент та його адміністрація наполягали на припиненні війни в Україні, але без особливого успіху. У лютому Трамп звинуватив лідерів України у війні з росією, заявивши, що Зеленський «ніколи не мав її починати».

Минулого тижня американський президент заявив, що США надішлють Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, знову сказавши про своє невдоволення путіним. Трамп не сказав, скільки систем або ракет Patriot буде доставлено Україні, але зауважив, що США не платитимуть за боєприпаси.

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Раніше повідомлялося, що вперше з 2008 року американська ядерна зброя розгорнута у Британії.

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