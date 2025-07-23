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Трамп зробив величезну помилку, звинувативши у війні Україну, — конгресмен
Конгресмен Адам Сміт заявив, що президент Дональд Трамп «зробив величезну помилку», звинувативши у війні між росією та Україною українців.
«Я думаю, що адміністрація Трампа зробила величезну помилку під час кампанії, а потім і після виборів, звинувативши у війні Україну, — сказав Сміт ведучій Шеннон Брім у програмі Fox News Sunday. — Схоже, президент Трамп щиро думав, що саме Україна винна. І якби він просто поговорив із Зеленським і тиснув на нього, то все було б добре, з чим не погодився б ніхто, хто слідкував за ситуацією. путін керував цим конфліктом», пише The Hill.
З моменту свого повернення на посаду на початку цього року президент та його адміністрація наполягали на припиненні війни в Україні, але без особливого успіху. У лютому Трамп звинуватив лідерів України у війні з росією, заявивши, що Зеленський «ніколи не мав її починати».
Минулого тижня американський президент заявив, що США надішлють Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, знову сказавши про своє невдоволення путіним. Трамп не сказав, скільки систем або ракет Patriot буде доставлено Україні, але зауважив, що США не платитимуть за боєприпаси.
Раніше повідомлялося, що вперше з 2008 року американська ядерна зброя розгорнута у Британії.275
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