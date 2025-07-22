Німеччина відправить Patriot Україні: про яку кількість систем йдеться

Німеччина та США близькі до угоди про відправлення систем ППО Patriot до України, оскільки країна зазнає посилення ракетних атак та атак дронами з боку росії. Угода передбачає постачання Берліном двох батарей Patriot до Києва з власних запасів, тоді як адміністрація президента Дональда Трампа погодиться замінити Німеччині озброєння з промислових запасів, повідомляють джерела, знайомі з обговореннями, пише Bloomberg.

ВІДЕО ДНЯ

«Разом ми повинні зупинити цю військову машину, об’єднавши сили для підтримки України всіма нашими силами», — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час віртуальної зустрічі Контактної групи з питань оборони України — зібрання керівників оборонних відомств союзників Києва.

Берлін зробить все можливе, щоб допомогти якомога швидше поставити Україні загалом п’ять систем Patriot, сказав він, не уточнюючи переговори зі США.

Німецькі та американські чиновники мають на меті завершити вирішення решти питань угоди щодо Patriot, включно з термінами заміни виснажених запасів, повідомили джерела на умовах анонімності, оскільки переговори відбуваються за зачиненими дверима. За їхніми словами, оголошення може бути зроблено пізніше цього тижня.

РЕКЛАМА

Німеччина вже надала Україні три зі своїх 12 систем Patriot. Оскільки Берлін також позичив дві системи Польщі, його власні запаси зараз скоротилися до семи. Тому Берлін готовий передати Україні більше систем Patriot, якщо йому гарантують швидку заміну з боку США, повідомили джерела.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц лобіював угоду з Трампом у кількох телефонних дзвінках протягом останніх кількох тижнів. Угода передбачатиме фінансування ракет Patriot Німеччиною — найбільшим європейським донором військової допомоги Києву. Минулого тижня президент США оголосив про постачання додаткової військової допомоги, включно з Patriot та іншими оборонними системами, за умови, що вони фінансуватимуться союзниками по НАТО.

Залежно від конфігурації, кожна з систем Patriot коштує близько 1 мільярда доларів, а ракети системи — близько 4 мільйонів доларів кожна.

РЕКЛАМА

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що за останні два місяці направило Україні 150 202 мільйони доларів США на засоби протиповітряної оборони та артилерії. Додаткові угоди включають угоду між Великою Британією та Німеччиною про закупівлю більшої кількості боєприпасів для протиповітряної оборони, використовуючи 198 мільйонів доларів фінансування з Берліна.

Тим часом, як повідомляли «ФАКТИ», росія розганяє виробництво «Шахедів». В ISW попередили про нову фазу терору, коли рф зможе запускати по Україні до 2000 ударних дронів за ніч.

104

Читайте нас у Facebook