Хто б міг уявити: таємницю Вікторії Бекхем випадково розкрив Девід

50-річчя Девіда Бекхема стало одним із найгламурніших святкувань року. Однак, через кілька днів вийшов назовні секрет Вікторії Бекхем, який може змінити все. Колишній футболіст поділився деталлю, яка змінює сприйняття його дружини: Вікторія, відома своєю серйозністю, насправді постійно сміється з нього та над ним, пише edatv.

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Ця спонтанна відвертість викликала різноманітні реакції, особливо тому, що Вікторія зазвичай не демонструє свою більш розслаблену сторону на публіці. Але як простий допис в Instagram може змінити медіа-наратив однієї з найзагадковіших жінок?

Образ Вікторії Бекхем нерозривно пов'язаний із серйозним та витонченим виразом обличчя. Роками ЗМІ та підписники жартували про її очевидну нездатність посміхатися на публіці. Однак нещодавнє одкровення Девіда Бекхема показує зовсім іншу реальність. У приватності свого дому та серед близьких друзів Вікторія виявилася життєрадісною людиною з чудовим почуттям гумору.

Цю викривальну фразу написав сам Девід у Instagram на чорно-білій фотографії, де Вікторія читає якісь слова, очевидно, під час одного зі святкувань. «Дякую, що завжди смієшся зі мною та з мене», — написав він.

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Підписники пари швидко відреагували на це одкровення. Багато хто висловлює своє здивування, відкривши цю сторону Вікторії.

Немає сумнівів, що ця заява не лише пориває з відстороненим образом дизайнерки, але й розкриває той тип зв'язку, який вони підтримують наодинці. Тепер все вказує на те, що вони підтримують веселі, близькі та набагато тепліші стосунки, ніж здається оточуючим.

Раніше повідомлялося, що сини Девіда і Вікторії затролили у мережі дружину старшого брата Ніколу Пельтц, яка вважає свекрів токсичними.

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