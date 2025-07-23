Вето на закон: українці по всій країні протестували проти знищення НАБУ і САП

Через декілька годин після ухвалення Верховною Радою скандального законопроєкту № 12414, який фактично ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), 22 липня у великих містах України — Києві, Львові, Одесі, Дніпрі — відбулися масові акції протесту.

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У столиці протестувальники зібралися біля театру імені Івана Франка — найближчої доступної локації до Офісу президента. За оцінками журналістів, участь взяли понад 1200 людей, серед яких ветерани, волонтери, митці та громадські активісти.

Протестувальники на площі біля театру імені Франка в Києві. Фото з відкритих джерел

«Цей закон — це крок назад у часи Януковича. Ми не дозволимо знищити те, що будували роками,» — заявив ветеран Дмитро Козятинський, один з ініціаторів акції.

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На акції протесту в Києві. Фото з відкритих джерел

Протестувальники скандували: «Вето на закон!», «Руки геть від НАБУ!», «Поверніть Європу!». На будівлі поруч із театром активісти вивели проєкцією напису: «Вето на закон».

Віталій і Володимир Кличко серед протестувальників в Києві. Фото Kyiv Post

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На акції помітили братів Віталія та Володимира Кличко.

У Львові на проспекті Свободи біля пам’ятника Шевченку зібралися сотні львів’ян. Люди тримали плакати: «Справедливість завжди на часі», «Законопроєкт № 12414 — ганьба», «Бороти корупцію, а не незалежні органи».

Львів'яни протестували біля пам’ятника Шевченку. Фото www.facebook.com/dub.olena

У Дніпрі попри негоду ввечері 22 липня, біля готелю «Україна» також зібрались протестувальники, які тримали плакати під парасольками, скандували гасла та співали гімн України.

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У Дніпрі під дощем співали гімн. Фото "Суспільне.Дніпро"

В Одесі учасники акції закликали президента не підписувати законопроєкт і пообіцяли продовжувати протести до його скасування. «Це не просто закон — це тест на зрілість демократії. Ми не мовчатимемо,» — заявила одна з учасниць акції.

Одесити обіцяють протестувати до скасування скандального закону. Фото "Суспільне.Одеса"

Протестували проти ліквідації незалежності антикорупційних органів в Тернополі і прифронтових Сумах

Нагадаємо, законопроєкт № 12414 передбачає підпорядкування НАБУ і САП Генеральному прокурору, що, на думку експертів, знищує їхню інституційну незалежність. Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко вже звернулися до президента з проханням ветувати документ.

Європейська комісія та посли G7 висловили занепокоєння щодо дій української влади, наголошуючи на важливості збереження незалежності антикорупційних органів. «Ліквідація ключових гарантій незалежності НАБУ — це серйозний крок назад», — повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос у соцмережі Х.

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