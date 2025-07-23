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Вашингтон мовчки схвалив закон про НАБУ і САП — експерт: у гру вступили старі образи і нові інтереси
Закон, який змінює структуру підпорядкування НАБУ та САП, не був би ухвалений без мовчазної згоди США. Про це заявив політексперт Тарас Загородній, коментуючи наслідки нещодавнього рішення Верховної Ради.
«Без погодження з Вашингтоном цього б не сталося. І, очевидно, аргументи на користь змін були вагомими: мовляв, подивіться, як ці структури фактично грали проти вас», — пише експерт.
За словами Загороднього, в США добре пам’ятають історію з Артемом Ситником, тодішнім очільником НАБУ, який у 2016 році оприлюднив матеріали «амбарної книги» Партії регіонів. Це було вигідно Гілларі Клінтон і завдало шкоди Дональду Трампу, внаслідок чого до в'язниці потрапив його політтехнолог Пол Манафорт.
Крім того, у Вашингтоні не забули, як у НАБУ «згортали» або приховували матеріали, пов’язані зі справами про корупцію — зокрема, епізоди щодо бізнесмена Миколи Злочевського або сина чинного президента США — Гантера Байдена.
«Тому ідея про „незалежні антикорупційні органи“, які працюють прозоро, вже давно не виглядає переконливо», — підкреслює Загородній.
Він також зазначає, що структура USAID, яка підтримувала створення НАБУ, викликає неприязнь у Трампа, а отже — й доля підконтрольних їй проєктів зараз мало кого турбує у середовищі республіканців.
Загородній прогнозує, що незабаром суспільству відкриються нові факти щодо роботи НАБУ — від витоків службової інформації до російської агентури в лавах детективів.
За його словами, нещодавно СБУ виявила докази серйозних витоків — зокрема, документи НАБУ було знайдено під час обшуків у представника проросійської «Опозиційної платформи». Також експерт згадує справу про хабар Злочевського у 6 мільйонів доларів, яка була «злита» і засекречена ВАКС.
«Це не боротьба з корупцією, а її імітація. Якщо детально перевірити діяльність НАБУ за 10 років, від репутації не залишиться й сліду», — вважає він.65
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