Як їсти хліб у ресторані: ці правила етикету можуть вас здивувати

А чи правильно ви їсте хліб у ресторані? Можливо, це питання багатьох здивує. Але етикет диктує свої правила і щодо хліба. І той, хто їх знає, дуже швидко ідентифікує невігласа.

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Правильно їдять хліб, відламуючи невеликий шматочок, а не кусаючи. Не їжте хліб до подачі першої страви, особливо в офіційній обстановці. Така демонстрація нетерплячості нікого не прикрашає.

Якщо вас попросили передати хліб, передавайте тарілку з хлібом, але не шматочок своєю рукою.

На шведському столі відрізають скибочку хліба, притримуючи буханку за допомогою тканинної серветки. Якщо хліб нарізаний, взявши скибочку, в жодному разі не кладіть її назад. Це негігієнічно.

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Вчіть правилам етикету дітей. Коли вони стануть дорослими, будуть вам вдячні. Адже знання правил етикету дозволяє почуватися комфортно у багатьох ситуаціях.

І ще: у формальній обстановці не замовляйте ті страви, які не вмієте правильно їсти. Дегустуйте нове в колі родини та друзів.

Нагадаємо про правила етикету шведського столу щодо пластівців із молоком.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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