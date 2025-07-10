Можливо, це питання ви не ставите собі вдома. Але, опинившись у готелі біля шведського столу, раптом розумієте, що є правила та їх треба знати. Особливо актуальним таке питання стає, якщо ви снідаєте у колі колег чи ділових партнерів і не хочете здатися невігласом у питаннях етикету та гастрономії.

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Щодо пластівців з молоком, виявляється, немає чітких правил про послідовність їх комбінування. Вона залежить виключно від ваших особистих уподобань. Якщо хочете, щоб пластівці були хрусткими, спочатку налийте молоко, потім додайте пластівці. Якщо хочете, щоб пластівці були м'якшими, спочатку помістіть у тарілку пластівці, потім налийте молоко. Доречно також додавати молоко в піалу з пластівцями в процесі сніданку.

Найголовніше — насолодитися сніданком. Кожен має свій смак. І про смаки не сперечаються.

Знання ж правил етикету та гастрономічних особливостей страв допоможе вам уникнути ситуацій, коли ви почуватиметеся незручно та некомфортно.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про етикет шведського столу, зазначивши, що деякі правила можуть бути несподіваними.

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Фото Ольги Сметанської

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