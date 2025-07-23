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Гороскоп

Енергія оновлення: три знаки зодіаку відчують силу молодого місяця 24 липня

17:07 23 липня 2025
Зодіак, фото з відкритих джерел

Період з 21 по 27 липня принесе багатьом представникам зодіакального кола збільшення доходу та сприятливі шанси для інвестицій.

А кому з представників зодіакальної родини найбільше повезе 24 липня, у час коли молодик буде у знаку Лева, розповідає Ukr.Media.

Як відомо, астрологи розглядають молодик як початок нового старту. Молодик 24 липня 2025 року відбудеться у 1-му градусі Лева. Тому Лев отримує прямий енергетичний імпульс — молодик у власному знаку, у секторі особистості.

Лев
Для Левів молодик відкриває двері до нового етапу самобачення. Леви можуть відчути раптовий прилив натхнення або зіштовхнутися з бажанням змінити спосіб самовираження. Іноді навіть розпочати новий життєвий проєкт. Період підходить для того, щоб прислухатися до власних бажань та своєї інтуїції.

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Рак
Для Раків молодик проходить через 2-й дім (особисті цінності, ресурси), що спонукає до переосмислення власної цінності. Можливо, Раки зрозуміють, що починається новий етап їхнього життя й старі установки вже не працюють. Астрологи радять подумати, в чому полягає ваша особлива цінність для близьких, для колективу. Сфокусуйтеся на тому, що підтримує вас у складний період. Це допоможе побачити напрямок, в якому слід рухатися.

Водолій
Для Водолія це 7-й дім партнерства, де зростає важливість чесного діалогу та пошуку рівноваги у стосунках. Водолії можуть побачити та відчути, хто рухається з ними в тому самому напрямку, а хто — ні. Посилюйте свої позиції, проявляйте ініціативу в спільних проєктах, не боячись відстоювати свої ідеї. Прислухайтеся також до думки інших.

Про те, яким знакам зодіаку пощастить з фінансами у серпні, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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