До 2000 ударних дронів за ніч: росія розганяє виробництво «Шахедів», в ISW попередили про нову фазу терору

Якщо минулого року росія запускала по Україні десятки дронів, то наразі їхня кількість збільшилася до кількох сотень. А у ніч з 8 на 9 липня кількість задіяних засобів нападу склала рекордні 728 одиниць. Не виключено, що невдовзі на нашу країну летітимуть тисячі ударних БпЛА.

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В американському Інституті вивчення війни (ISW) в своєму звіті вказують на те, що країна-агресорка розширює виробництво «Шахедів», щоб запускати ще більші ударні пакети безпілотників далекого радіусу дії.

«Російські війська можуть бути здатні завдати ударів по Україні до 2000 безпілотниками за одну ніч до листопада 2025 року, якщо поточна тенденція зростання нічного використання російських безпілотників збережеться», — зазначають аналітики, наводячи думку керівника штабу планування та командування Міністерства оборони Німеччини генерал-майора Крістіана Фройдінга.

Фройдінг вважає, що Україна та її партнери мають розглянути економічно ефективні способи протидії цим планам, адже для збиття відносно дешевих ударних БпЛА вартістними перехоплювачі Patriot — це не стратегія в даньму випадку.

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Експерти Інституту вивчення війни нагадали й про нещодавнюзаяву нового командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді («Мадяра») про те, що завдяки активізації виробництва та запасам рф здатна запускати по тисячі дронів-камікадзе в рамках одного ударного пакету.

Українська військова розвідка вважає, що рф може виробляти приблизно 170 дронів типу «Шахед» на день, а в планах — збільшення добового виробництва до 190 дронів-камікадзе. В ISW звертають увагу на те, що росіянам вдалося різко збільшити виробництво протягом останніх місяців.

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Якщо з січня по травень 2025 року ворог лише періодично запускав по 200+ «Шахедів» за ніч, то на початку липня зміг використати понад 700. Експерти підрахували, что використання ударних дронів зростало із середньомісячним темпом 31 відсоток як у червні, так і в липні 2025 року. Якщо ця тенденція збережеться, то пару тисяч «Шахедів» летітимуть на Україну ще до листопада. Втім, на думку аналітиків, зс рф, ймовірно, не зможуть витримувати такі великі ударні пакети щоночі, і знижуваимуть активність, накопичуючи засоби нападу, як це спостерігається зараз.

В ISW вважають вкрай важливими і навіть критичними західні інвестиції в розробку та виробництво дронів-перехоплювачів, аби протистояти масштабним російським ударам.

Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський хвалив роботу команд, що працюють з дронами-перехоплювачами. Втім, наразі відкритої інформації з цього питання дуже мало.

Фото російського міноборони

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