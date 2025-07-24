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У Німеччині назвали головну умову для швидкої передачі Україні двох комплексів Patriot
За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Німеччина готова поставити Україні два комплекси ППО Patriot. Але обов'язковою умовою є їх швидка заміна, заявив політик.
«Ми можемо передати дві наші системи, але у нас мають бути надійні гарантії, що їх замінять протягом, скажімо, шести-восьми місяців», — сказав Пісторіус.
Відомо, що проблема полягає в забезпеченні оперативної та навчальної спроможності Бундесверу.
«Ми втратимо наші навчальні можливості, якщо не зможемо навчатися протягом року, півтора року або навіть двох років через брак систем, — наголосив міністр, повідомляє Derstandard. — Зараз ми шукаємо рішення, які дозволять нам ідентифікувати системи Patriot у державах-членах, у Європі».
Загалом Німеччина готова оплатити дві системи. Норвегія та ще одна країна також погодилися на це.
«Це не безнадійно, але передумовою є те, що країни мають бути готові їх зараз передати, а інші — за них заплатити, щоб вони потрапили до України», — додав Пісторіус.
Загальна потреба країни становить близько п'яти систем.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Німеччині назвали суму, яку ФРН виділяє на зброю Україні.138
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