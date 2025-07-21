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Світ

У Німеччині назвали суму, яку ФРН виділяє на зброю Україні

17:32 21 липня 2025
системи Patriot

Німецький уряд під керівництвом Фрідріха Мерца хоче закупити для України ракети Patriot на суму близько п’яти мільярдів євро. Про це заявила голова німецької партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель, повідомляє Тagesschau.

«Уряд Фрідріха Мерца, тепер хоче купити для України ракети Patriot на п'ять мільярдів. Ніхто цього не розуміє», — зауважила пропутінська політикиня.

У виданні додали, що на даний момент можна підтвердити лише витрати в розмірі п'яти мільярдів євро на Україну з початку нового законодавчого періоду. Навіть системи Patriot з вартістю два мільярди євро є значно дешевшими, ніж п'ять мільярдів євро, про які згадала Вайдель.

Додамо, що 14 липня президент США Дональд Трамп повідомив про угоду із генсеком НАТО Марком Рютте, в якій йдеться про те, що країни-члени Альянсу купуватимуть американську зброю, серед якої системи Patriot, Україні. Йдеться про те, що Київ отримає 17 таких комплексів. Франція, Італія та Чехія заявили, що не планують долучатися до програми. Список тих, хто готовий підтримати Україну, не розголошують.

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Раніше повідомлялося, що Трамп вперше розглядає можливість схвалення нового фінансування для України.

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