Німеччина має не тільки заплатити, а й поставити зброю: подробиці скандалу із ППО для України

Президент США Дональд Трамп оголосив, що поставить Україні зброю, а європейці повинні лише за неї заплатити. Йшлось про те, що Київ отримає додаткові системи Patriot. Німеччина хотіла взяти на себе витрати на дві одиниці (два мільярди євро). Канцлер Фрідріх Мерц неодноразово пропонував це Трампу. Тепер виявляється, що Німеччина не тільки повинна заплатити, а й сама поставити власну зброю, оскільки американський президент не хоче віддавати своє озброєння. При цьому у федеральних збройних силах вже зараз бракує засобів протиповітряної оборони, пише видання Bild.

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З джерел у федеральному уряді Bild дізнався: спочатку планувалося, що американці нададуть Україні засоби зі своїх запасів, а Німеччина візьме на себе витрати на повторне замовлення. Але потім Трамп наполіг на тому, що американська армія не може віддати свою протиповітряну оборону. Європа повинна знайти власну зброю. Простіше кажучи: того, що Німеччина оплачує зброю для України, недостатньо. Європа також повинна заповнити прогалини у своїх складах і може лише замовити заміну в американській оборонній промисловості.

Протиповітряна оборона в Європі є дефіцитною, йдеться у статті. Вже кілька днів тривають конфіденційні переговори про те, хто може допомогти Україні. Канцлер Мерц заявив: «За останні дні ми домовилися, що з європейського континенту та з Європи загалом будемо постачати Україні дев'ять систем Patriot, які потім будуть замінені з США. Адже ми також мусимо підтримувати нашу власну обороноздатність».

За інформацією Bild, зараз вимальовується таке рішення. Швейцарія відсувається далі в списку очікування на системи Patriot. Перша одиниця не піде до Берна, а до України, а оплатить її Німеччина. Але ця система все ще добудовується американським оборонним концерном Raytheon і буде готова не раніше ніж через шість-вісім місяців.

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Щоб швидше допомогти Києву, Німеччина вступить у справу. І передасть Україні ще одну одиницю Patriot від Бундесверу. Заміну доведеться замовляти у Raytheon, а поставка займе роки. Однак канцлер Мерц хоче ясності, як саме будуть компенсовані відправлені ФРН в Україну Patriot.

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