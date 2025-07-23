Період з 21 по 27 липня буде особливо сприятливим для тих представників зодіакального кола, які пов'язані зі сферою фінансів.

А в четвер, 24 липня, можуть статися непередбачувані події, які виявляться напрочуд продуктивними для кожного знака зодіаку. Головне — бути уважними до знаків долі та не упускати сприятливих моментів, закликають астрологи.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН — Паж Жезлів

Овни можуть отримати цікаву пропозицію на роботі. Не виключена також зустріч, яка здатна змінити особисте життя. Зірки радять не відкладати активні дії, а використати шанс, який дає доля.

ТЕЛЕЦЬ — Четвірка Денаріїв

Тельцям важливо навчитися відпускати ситуацію та не чіплятися за старе. Обережність та прагнення все контролювати заважають їм рухатися до успіху. День сприятливий для того, щоб навести лад у справах та переглянути свої цілі.

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БЛИЗНЮКИ — Королева Мечів

Близнюкам варто зберігати баланс між незалежністю та дипломатичністю. Холодний розрахунок та різкі слова можуть призвести до конфліктів. Постарайтеся бути м'якшими та уважнішими до емоцій оточення. Краще покладатися на логіку та здоровий глузд, але не забувати про співчуття.

РАК — П'ятірка Жезлів

Раки варто підтвердити свої навички та знання. Не уникайте труднощів, адже саме вони допоможуть вам довести свою компетентність. Сьогодні важливо не порівнювати себе з іншими надто критично.

ЛЕВ — Туз Мечів

Левам день принесе ясність та осяяння. Це слушний час для серйозних розмов, прийняття рішень та започаткування нових проєктів. Важливо бути уважним до деталей, щоб знайти правильний напрямок та ключ до успіху.

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ДІВА — Десятка Кубків

На Дів чекає на день радості та гармонії. Можливо, на вас чекає довгоочікувана новина або подія, яка наповнить серце радістю. Цей день ідеально підходить для спілкування, відновлення стосунків.

ТЕРЕЗИ — Лицар Жезлів

Терезам варто бути обачнішими — імпульсивні рішення та сильні емоції можуть призвести до несподіваних результатів. Але не варто будувати далекосяжні плани — час підходить більше для дрібних рішень, ніж для стратегій.

СКОРПІОН — Двійка Кубків

Скорпіони можуть зустріти людину, яка стане вам особливо дорогою, або відновити втрачені стосунки. День сприятливий для романтики, чесних розмов та емоційної взаємодії.

СТРІЛЕЦЬ — Туз Денаріїв

На Стрільців чекає успіх у фінансових питаннях. День закладе фундамент для майбутнього успіху. Це може бути початок нового проекту, вигідної співпраці чи інвестиції, які принесуть користь.

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КОЗОРІГ — Верховний Жрець

Козорогам важливо дотримуватися своїх принципів та спиратися на власний досвід. Не варто слухати поради з боку, особливо тих, хто не поділяє ваших цінностей.

ВОДОЛІЙ — Паж Денаріїв

Для Водоліїв день практичних справ. Можливо, ви отримаєте корисну інформацію чи пропозицію, яка допоможе зміцнити ваше становище. Корисно зайнятися планами, пов'язаними з фінансами чи особистим розвитком.

РИБИ — Місяць

У Риб день повний прихованих нюансів та туманних ситуацій. Важливо зберігати внутрішній спокій і не піддаватися страхам чи ілюзіям. Не варто приймати поспішних рішень — краще дочекатися, доки ситуація проясниться. Але не варто і зневірятися — в результаті у вас все вийде.

А що обіцяють знакам зодіаку знавці східної астрології, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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