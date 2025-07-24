Поки нема технічної можливості: аналітик про те, що може знищити завод з виробництва «Шахедів» у рф

Нещодавно пропагандистські ЗМІ показали сюжет про завод з виробництва «Шахедів» у Татарстані. По цьому підприємству Україна вже не раз намагалася вдарити, але великої шкоди, на жаль, не завдала. Колишній офіцер ЗСУ та засновник аналітичної групи Frontelligence Insight під псевдонімом Tatarigami пояснив, чому так:

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«Ключовий фактор на сьогодні — це віддаленість заводу в Татарстані від України. Це понад 1200 кілометрів. Аби подолати цю відстань, українські дрони-камікадзе змушені брати на борт велику кількість пального, а це означає, що залишається менше місця для вибухівки».

Ще один фактор — розміри підприємства. Адже це великий завод загальною площею близько 160 000 квадратних метрів. І площа постійно збільшується.

«Дрони, які можуть літати так далеко, зазвичай не можуть доставити корисне навантаження, необхідне для завдання серйозної або тривалої шкоди об'єкту такого великого розміру», — пише Tatarigami.

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В ідеалі об’єкти такого масштабу, вважає офіцер, треба знищувати «килимовими бомбардуваннями» або ударами великої кількості ракет, які битимуть по «вузьких місцях» виробництва. Та Україна не має технічних можливостей для проведення таких операцій.

На прохання підписників аналітик розрахував, скільки американських крилатих ракет «Томагавк» потрібно, щоб нейтралізувати такий об'єкт.

«Потрібна щонайменше одна ракета на одне невелике приміщення і дві-три для більших — загалом близько 20−25 ракет. Однак, зважаючи на велику відстань до цілі та відносно невисоку швидкість самих ракет, потрібно збільшити це число втричі, аби прорватися крізь російську протиповітряну оборону», — підсумував аналітик.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під москвою було уражено підприємство, що виробляє бойові частини для «Шахедів».

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