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Зможуть використовувати до 800 «Шахедів»: рф у рази збільшує виробництво дронів
росія продовжує розгортати модернізовані безпілотники «Шахед», розширювати виробництво БПЛА та впроваджувати інновації в тактиці ударів на великі відстані. Фахівець у галузі радіоелектронної розвідки (РЕР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив ЗМІ, що, за його оцінками, рф збільшила свої виробничі потужності «Шахедів» у сім разів.
Він зазначив, що росія намагається зменшити свою залежність від Ірану, виробляючи модернізовані безпілотники переважно з компонентів російського та китайського виробництва. Й додав, що рф оснащує новіші моделі «Шахедів» антенами, які є більш стійкими до перешкод радіоелектронної боротьби (РЕБ). За словами фахівця, ворог готується побудувати ще один завод з виробництва «Шахедів» у невизначеному місці, і прогнозує, що російські ударні пакети можуть незабаром включати до 800 «Шахедів», порівняно з 300−400, які росія зазвичай запускає під час нічних ударів по Україні.
Як йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), росія розширює свої можливості з виробництва безпілотників великої дальності.
Міністерство оборони росії заявило, що їхні війська все частіше використовують безпілотники «Герань-2» для ударів вздовж лінії фронту. Це свідчить про відхід від попередньої схеми використання російськими військами далекобійних безпілотників «Шахед» та «Герань» проти тилу та глибокого тилу України.
Один з мілблогерів зазначив, що російські війська використовують безпілотники «Герань-2» для ураження цілей за п'ять-сім кілометрів від лінії фронту, які окупанти використовували для ударів плануючими бомбами або ракетами.
Збільшення використання російськими військами «Шахедів» для ударів по українських містах та позиціях на передовій і ближньому тилу є ще одним показником посилених можливостей росії з виробництва безпілотників.
Нагадаємо, Північна Корея хоче направити до росії до 25 тисяч робітників для виготовлення безпілотників.108
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