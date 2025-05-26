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Українські безпілотники атакували заводи на території росії — хімічний та з виробництва «Шахедів» (відео)
Українські дрони продовжують атакувати російські підприємства, які працюють на ВПК. Так, днями дрони-каміказди били по підприємству «Енергія», що в місті Єлець Липецької області, а у ніч проти 26 травня вибухи лунали в Татарстані, Тульській та Іванівській областях
Як пише тг-канал exilenova+, про атаку БпЛА повідомляли мешканці Єлабуги (Татарстан). У цьому місті розташоване підприємство, яке випускає ударні «Шахеди». Завод був побудований вже після початку широкомасшабної агресії росії проти України і розташовується він в особливій економічній зоні «Алабуга».
Осинтери пишуть, що прильоти фіксуються на підприємстві у кількох точках.
Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.
фф
Російські паблики повідомляють про атаку БпЛА та вибухи в Тульській області, зокрема, в Тулі. У кількох районах та в обласному центрі фіксувалося відключення електроенергії. Не виключено, що дрони-камікадзе атакували оборонний завод «Сплав».
Підприємство, на якому виробляються РСЗВ, авіаракети, важкі вогнеметні системи та боєприпаси, у травні було атаковано вже двічі.
А в Іванівській області метою для дронів було велике хімічне підприємство — Дмитрієвський завод.
Російське міноборони стверджує, що за ніч було знищено 96 українських безпілотників. Більшість — над Брянською областю (31 дрон), а також у небі над Білгородською областю (16), Курською (11), Тульською (9), Орловською (8) та Московською (6).
Нагадаємо, що днями ударні БпЛА «навідалися» на аеродром «Мігалово» в російській Твері.
Фото з відкритих джерел88
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