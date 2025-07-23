Українська красуня Влада Харькова сенсаційно стала чемпіонкою світу з фехтування: відео переможного уколу

Українська фехтувальниця Влада Харькова, яка стала 2022 року чемпіонкою Європи, сенсаційно здобула золоту медаль на чемпіонаті світу в Грузії.

На шляху до фіналу 28-річна шпажистка з Києва перемогла Фіону Гац зі Швейцарії (15:9), британку Джулію Карон (15:14), угорку Бланку Надь (15:9), француженку Елоіз Ванріссель (15:14) та лідерку світового рейтингу, чемпіонку світу-2022 Сон Се Ра з Південної Кореї (15:14). А у вирішальному поєдинку за «золото» Харкова здолала бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2018 Катріну Лехіс із Естонії.

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До речі, Влада відмовилася від спільного фото з російським спортсменом Кирилом Бородачовим, який став віцечемпіоном у чоловічому рапірі. Українка залишила п'єдестал у момент спроби зробити спільне фото всіх призерів змагального дня.

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Додамо, що красуня Влада Харькова стала п'ятим в історії представником України, який виграв «золото» чемпіонату світу з фехтування в особистому заліку. До неї на найвищий щабель світових першостей піднімалися: Наталія Конрад (2003 рік, шпага), Сергій Голубицький (1997—1999 роки, рапіра), Володимир Лукашенко (2003 рік, шабля) та Ольга Харлан (2013, 2014, 2017, 2019 роки, шабля).

Тепер у колекції Влади Харькової (12-й номер світового рейтингу) є не лише золоті медалі чемпіонатів Європи та світу в особистих змаганнях, а й командні «золото» та «бронза» європейських першостей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські шаблістки на чолі з Ольгою Харлан стали олімпійськими чемпіонками Парижа-2024.

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Фото X FIE Fencing

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