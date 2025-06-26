Більшість звільнених утримувалися в неволі понад три роки: відбувся черговий етап обміну полоненими

У четвер, 26 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та рф. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

«Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України повернуто на Батьківщину групу захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям», — йдеться у повідомленні.

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З полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

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Переважна більшість звільнених утримувалася в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Наймолодшому захиснику — 24 роки і він потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року, зазначили в ГУР. Найстаршому Оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину — 62 роки.

Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.

За інформацією розвідки, серед звільнених сьогодні захисників є офіцери. Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

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«Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі», — додали в ГУР.

Нагадаємо, 20,19,14,12,10 та 9 червня Україна і країна-агресор проводили обміни військовополоненими. В Україну повернулися тяжкохворі та поранені захисники, військовослужбовці віком до 25 років, а також захисники, які вважалися зниклими безвісти.

Також між Україною та рф постійно ведуться перемовини щодо повернення тіл загиблих воїнів. Глава МВС Ігор Клименко раніше заявив, що росія передає тіла наших загиблих у понівеченому, гнилісному стані, порушуючи умови зберігання тіл. Крім того, разом з тілами українських захисників росіяни передають й тіла та рештки тіл російських солдатів.

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