Майже 1500 грн додатково до пенсії: як отримати відразу дві надбавки до виплат

Українські пенсіонери, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років отримають «вікову» надбавку до пенсії.

Така надбавка призначається автоматично, нагадує експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін.

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Головна умова, щоб пенсія у людини не була вищою за 10 340,35 грн.

«З 2020 року українським пенсіонерам, які досягли 80-річного віку, призначається спеціальна компенсаційна надбавка. Спочатку сума становила 500 грн, але пізніше була збільшена до 570 грн. Ця сума має автоматично включатися до пенсійних виплат», — зазначив Коробкін.

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На додаткову надбавку до пенсії також мають одинокі пенсіонери, які потребують догляду.

Виплачується вона людям 80+ за наявності медичного висновку. Офіційно підтвердити право на такі виплати можна через територіальні відділення Пенсійного фонду. Сумма 944 грн.

За словами Коробкіна, якщо пенсіонер віком від 80 років мешкає один, не має працездатних родичів, які зобов’язані за законом його утримувати, й потребує постійної допомоги, він може розраховувати на доплату у розмірі 944 грн. Це складає 40% від прожиткового мінімуму (2361 грн).

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Щоб отримати таку надбавку, потрібно мати медичний висновок, що підтверджує необхідність стороннього догляду.

За словами Коробкіна, навіть якщо пенсіонер має дітей, яким понад 60 років і вони не працюють, то це також може враховуватися при оформленні статусу «самотній».

Щоб оформити доплату до пенсії по догляду за самотньою людиною, необхідно:

- Звернутись до місцевого відділення Пенсійного фонду.

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- Надати паспорт, пенсійне посвідчення, документи, що підтверджують відсутність працездатних родичів.

- Медичний висновок про необхідність догляду.

Таким чином самотній пенсіонер 80+, який потребує догляду, може отримати до пенсії 570+944 =1514 грн.

Ми також розповідали про те, що таке «тринадцята» пенсія та хто її може отримати.

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