США «озброюють» росію через Іран: у снарядах окупантів помітили західний елемент

КНДР та Північна Корея протягом тривалого часу надають допомогу країні-окупантці, при цьому серед таких «помічників» опиняються й США. Щоправда, відбувається це мимоволі та майже через 40 років.

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Так, як повідомляє один із Telegram-каналів, у руках російських артилеристів були помічені іранські снаряди — копії радянських ОФ482М для 130-мм гармати М-36. Цікаво, що радянські снаряди забезпечені американськими підривниками М739, судячи з маркування, випущеними у березні 1988 року.

Точкові підривники M739 та M739A1 являють собою ударні підривники з селективною швидкодією та затримкою 0,05 секунди (M739) або автоматичною затримкою (M739A1). Їх використовують у всіх стандартних артилерійських 4,2-дюймових мінометах (107,6 мм), 105-мм, 155-мм та 203-мм гаубицях і 175-мм гарматах НАТОвського стандарту.

Судячи з маркування на підривниках — 03/88, снаряди були виготовлені у березні 1988 року, цілком можливо для потреб Іраку, який у 1980−1988 роках воював з Іраном. Того ж року, або пізніше, підривники могли потрапити до рук Ірану та використовуватися для виробництва радянських 130-мм снарядів для майже 1000 М-46, що були в іранській армії. Раніше вже повідомлялося про появу в окупантів іранських снарядів з перехідником під західні підривники типу М739.

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Тим часом Китай постачає все більше компонентів для виробництва російської зброї, передусім БпЛА.

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