Постачає технології та компоненти для дронів: Китай відіграє важливу роль у війні на боці росії

Китайські постачальники відіграють ключову роль у постачанні росії компонентів для виробництва ударних безпілотників, що використовуються у війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg, якому вдалося ознайомитися з документами, пов'язаними з проєктом. Ці документи демонструють, як чутливі технології можуть бути передані з Китаю до росії, навіть коли уряд Сі Цзіньпіна заявляє, що не постачатиме їх жодній зі сторін.

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Документи, зокрема службові записки компанії «Аеро-ХІТ», а також листування з російськими урядовцями, пропонують безпрецедентне розуміння того, як москва скористалася своїми дружніми зв'язками з Пекіном, щоб обійти західні санкції та отримати ноу-хау та можливості для створення безпілотників для нападу на Україну. Вони детально викладають раніше невідомий приклад російсько-китайської корпоративної співпраці в галузі оборонних технологій.

Компанія «Аеро-ХІТ», яка отримала державне фінансування від росії, стверджує, що її виробничий завод поблизу аеропорту в місті Хабаровськ зможе випускати до 10 000 дронів на місяць цього року, і планує розширити виробництво на більш досконалі моделі. Компанія швидко перетворилася на одного з основних постачальників дронів для військових операцій росії.

Серед її продуктів є «Велес» — дрон з оглядом від першої особи (FPV), який дозволяє пілотам спостерігати за полем бою в режимі реального часу через екран або окуляри віртуальної реальності, підключені до камери квадрокоптера. Дрони FPV стали вирішальною зброєю для обох сторін війни.

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Дрони FPV можуть коштувати від кількох сотень до кількох тисяч доларів, залежно від їхньої конфігурації. Одне замовлення на 100 моделей «Велес» оцінювалося в 8 мільйонів рублів, або близько 1000 доларів за дрон, згідно із замовленням на закупівлю, з яким ознайомився Bloomberg. У червні минулого року Міністерство фінансів США наклало санкції на компанію «Аеро-ХІТ», заявивши, що дрони «Велес», які вона виробляє, «використовувалися російськими військами, що базуються у Херсонській області, проти українських цілей».

Документи, датовані кінцем 2022 року до червня 2025 року, показують, наскільки москва маскує своїх постачальників та постачає обладнання своїм військовим, часто використовуючи посередників, які працюють в інших секторах, таких як авіаційне харчування, сільськогосподарські постачання та послуги з перевезення морепродуктів.

Згідно зі звітом української розвідки за 2023 рік, 92 відсотки всіх іноземних компонентів, знайдених у російських безпілотниках, надходять з Китаю. Ці деталі включають електроніку, камери, двигуни, антени та навігаційні модулі. Повідомляється, що компоненти постачаються як безпосередньо, так і через посередницькі мережі, включаючи компанії, що базуються в Гонконзі, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах. У деяких випадках деталі маскуються під сільськогосподарське або аерофотознімне обладнання та відправляються до росії.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Китай полює за технологією виробництва ракет «Нептун», а окупанти готуються відкрити новий фронт.

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