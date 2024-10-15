Не тільки піхота, ракети та снаряди: якою технікою КНДР може допомогти росії та чому це дуже небезпечно

Після укладання військового союзу між росією та КНДР зросла ймовірність активнішого вступу у війну на боці окупантів північнокорейських збройних сил. У ВСУ зазначили, що деякі підрозділи північнокорейців уже допомагають окупантам, піхота ж хоч і не найкращої якості, але може серйозно вплинути на ситуацію на передовій, звільняючи російські сили для атаки на українські позиції.

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КНДР давно допомагає російським окупантам озброєнням, наприклад, своєю версією ракети «Іскандер», яка називається KN-23, і близько 3 млн снарядів щорічно. Але разом з цим Північна Корея може постачати й традиційнішу зброю, особливо якщо вирішить таки кинути проти України свої бойові частини, які вміють застосовувати цю техніку.

Зокрема, на передовій можуть опинитися північнокорейські копії танків Т-54/55 та Т-62, реактивні системи залпового вогню, починаючи з БМ-21 і закінчуючи власними М1985 та KN-09, велика лінійка артилерійських знарядь та мінометів калібром від 82 до 170 мм. І до всього цього КНДР може виробляти боєприпаси.

Більшість танкового парку КНДР є сумішшю відверто старих танків, серед яких є навіть Т-34, і найсучасніших бойових машин типу «Сонгун». Останні являють собою досить потужні танки, озброєні 125-мм гарматою, протитанковими ракетами з дальністю стрільби до 5,5 км із загальним числом приблизно 600 одиниць. Щоправда, їхні справжні бойові можливості невідомі. Водночас основна сила армії КНДР — близько 3 тисяч танків типу Т-54, 55 і 62, явно застарілі, проте численні.

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Що може бути небезпечно для ЗСУ, так це північнокорейська артилерія, насамперед РСЗВ М1985 (калібр 240 мм) та KN-09 (калібр 300 мм), здатні бити на відстань 40−60 км та 200 км відповідно.

З артилерії небезпеку становлять 130-мм гармати М-46, які, незважаючи на свій вік (виробництва 1950-х років), здатні стріляти на дальність до 28 км, та 170 мм САУ М1978 «Коксон» з дальністю стрільби від 40 до 60 км. Останній показник дорівнює 155-мм САУ стандартів НАТО, які отримує ЗСУ та завдяки їм перевершує артилерію окупантів калібром у 152-мм, здатну стріляти на 25 км.

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Також небезпеку можуть становити міномети калібром від 82 до 160 мм, здатні підтримувати дії піхоти завдяки величезній кількості боєприпасів, які виробляє КНДР. Водночас ці міномети у своїй масі представлені зразками 1940−1950-х років і мають малу дальність стрільби, максимум до 6 км, а якість боєприпасів не найвищого ґатунку.

Тим часом вступ у бій на боці рф солдатів з Північної Кореї перетворить війну України з росією на Третю світову, вважає ексбоєць ЗСУ Євген Дикий.

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