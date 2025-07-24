Авіаудари, обстріли та бойові зіткнення: серйозна ескалація на кордоні Камбоджі та Таїланду

У Південно-Східній Азії чергове загострення на кордоні двох країн. Мова йде про Камбоджу та Таїланд, які мають спільний сухопутний кордон протяжністю 817 кілометрів. Конфлікт загострився після інциденту з вибухом міни, через що тайський солдат втратив кінцівки.

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24 липня тайська армія завдала авіаційних ударів по військових цілях у Камбоджі. Йдеться про «знищення» двох камбоджійських регіональних військових штабів. Також повідомлялося про сутички солдатів обох держав на спільному кордоні, передає CNN.

Заступник речника армії Таїланду полковник Річа Суксуванонт заявив, що авіаудари були спрямовані лише на військові цілі.

Тайський винищувач F-16 скинув дві бомби на дорогу. Інформації про жертви з камбоджійського боку поки що немає.

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Міністерство оборони Камбоджі підтвердило, що авіаудари Таїланду вразили її територію, і заявило, що «рішуче відповість». У Пномпені також назвали ці дії «жорстокою, варварською та насильницькою військовою агресією» з боку Таїланду.

За даними армії Таїланду, одинадцять мирних жителів загинули та ще 10 отримали поранення внаслідок влучання камбоджійської ракети у жваву заправку в тайському селі.

«У найближчі кілька днів може статися більше „протистоянь, зіткнень, ескалації“, — прокоментував CNN професор політології в Університеті Чулалонгкорн у Таїланді Тітінан Понгсудхірак. — У кожної сторони накопичена велика напруга».

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Чому спалахнув конфлікт

Дві країни мають складні стосунки як у співпраці, так і суперництва в останні десятиліття.

Таїланд та Камбоджа мають спільний сухопутний кордон, який значною мірою нанесли на карту французи, коли вони контролювали Камбоджу як колонію, і який періодично ставав місцем військових зіткнень і був джерелом політичної напруги.

Камбоджа раніше зверталася до Міжнародного суду ООН за рішенням щодо спірних територій, включно з місцем останнього зіткнення.

Але Таїланд не визнає юрисдикцію Міжнародного суду ООН і стверджує, що деякі райони вздовж кордону ніколи не були повністю розмежовані, зокрема місця розташування кількох стародавніх храмів.

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Говорять про мир, брязкаючи зброєю

Хоча військові лідери Таїланду та Камбоджі заявили про бажання деескалації, обидві сторони з того часу брязкають зброєю та посилюють війська вздовж кордону.

Таїланд взяв під контроль прикордонні контрольно-пропускні пункти, запровадив обмеження на перетин кордону та погрожував відключити електроенергію та Інтернет у прикордонних містах Камбоджі. Камбоджа у відповідь припинила імпорт тайських фруктів та овочів і заборонила показ тайських фільмів і телесеріалів.

23 липня Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі та вислав камбоджійських дипломатів. Таїланд звинувачує сусідів у новому мінуванні прикордонної території. Камбоджа ці звинувачення відкидає й нагадує, що її земля досі всіяна мільйонами мін, залишених після тривалих громадянських війн.

Посольство Таїланду в столиці Камбоджі Пномпені закликає своїх громадян покинути країну «якомога швидше» через загострення прикордонних зіткнень, попереджаючи, що конфлікт «ймовірно, затягнеться і може поширитися».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у великому торговому центрі столиці Таїланду, Бангкока, сталося масове вбивство.

Фото: скриншот відео CNN

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