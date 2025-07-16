Секс на 12 мільйонів доларів: жінка зняла десятки тисяч інтимних фото з буддистськими монахами, щоб шантажувати їх

У Таїланді, де деякий час жила популярна українська акторка, розгорівся гучний скандал, який потряс буддистську спільноту. Жінку на прізвисько «пані Гольф» заарештували за шантаж монахів інтимними фото і відео матеріалами, отриманими після сексуальних контактів з ними.

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Як повідомляє ВВС, за даними поліції, щонайменше дев’ять монахів стали жертвами «пані Гольф», яка вступала з ними в інтимні стосунки, знімала фото та відео, а потім вимагала гроші, погрожуючи оприлюднити компромат. За три роки вона отримала близько 385 мільйонів батів (приблизно 11,9 млн доларів). Під час обшуку в будинку жінки слідчі виявили понад 80 000 файлів компромату — фото та відео з буддистськими монахами, які використовувала пані Гольф для шантажу.

Жінка ймовірно і далі би збагачувалась. Але у червні поліція Таїланду звернула увагу на справу після того, як настоятель монастиря в Бангкоку раптово зрікся сану, ставши жертвою шантажу пані Гольф. Вона заявила, що вагітна від нього, і вимагала 7 мільйонів батів аліментів.

Під час розслідування поліція з’ясувала, що більшість коштів жінка зняла з рахунків і витрачела на онлайн-казино. Їй висунули обвинувачення у вимаганні, відмиванні грошей та отриманні краденого майна.

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Поліція також відкрила гарячу лінію для повідомлень про неналежну поведінку монахів.

Коли скандал набув розголосу, Верховна рада Сангхи створила спеціальний комітет для перегляду монастирських правил. А король Таїланду скасував королівський указ про присвоєння титулів 81 ченцю, посилаючись на «душевні страждання буддистів» через скандали.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що мільярдер Ілон Маск звинуватив Дональда Трампа у зв’язках з педофілом Джеффрі Епштейном.

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