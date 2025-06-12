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«Вона не змінилася — змінився я»: Віталій Козловський вразив новим звучанням старого хіта (відео)

16:54 12 червня 2025
Співак Віталій Козловський

Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який нещодавно вразив зізнанням, переспівав один зі своїх давніх хітів. Відродження старого репертуару артиста стало можливим після того, як він сплатив борг у судовій справі з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Першою «відродженою» піснею стала «Пінаколада», а тепер — «Небо плаче грозами». Композиція була написана у 2006 році. Автори слів — Андрій Бакун, Валерія Серова, а музики — Андрій Бакун та Володимир Бебешко.

«Для мене сьогодні — особлива премʼєра, — написав на своїй сторінці у соціальній мережі Віталій. — «Небо плаче грозами» — пісня, як щоденник моєї юності, одна з історій, з якої почався мій музичний шлях у далекому 2006 році.

Сьогодні, коли минуло майже 20 років, це вже не просто пісня про кохання — це пам’ять про безтурботне життя, про мир, про ті миті, коли світ здавався легким, добрим і коли стільки всього ще було попереду…

Сьогодні «Небо плаче грозами» звучить так само, але несе в собі зовсім інші сенси. Вона не змінилася — змінився я. Я співаю її з новим відчуттям, бо тепер точно знаю: навіть після найсильнішої бурі з грозами обов’язково визирає сонце. І я щиро вірю, що воно прийде вже зовсім скоро — для кожного з нас".

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Шанувальники артиста подякували за нову роботу та додали, що чекають на переспів інших його хітів.

«Ой, мені так сподобалось, як по-іншому звучить голос, такі оксамитові, дорогі, теплі ноти, — додали у коментарях. — Це ж дві зовсім різні пісні: та з 2006-го і ця)) Кожна по-своєму особлива, дійсно з різними сенсами, це чутно».

«Клаааассс!!! — поділилися враженнями. - І ше дуже чекаємо на „Шекспіра“ українською».

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«Обожнюю цю пісню, слухала її у шкільні роки, а тепер слухаємо разом із донечкою», — поділилися спогадами.

Раніше «ФАКТИ» писали, що мережа в шоці від старого хіта популярного артиста.

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