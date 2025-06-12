Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який нещодавно вразив зізнанням, переспівав один зі своїх давніх хітів. Відродження старого репертуару артиста стало можливим після того, як він сплатив борг у судовій справі з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Першою «відродженою» піснею стала «Пінаколада», а тепер — «Небо плаче грозами». Композиція була написана у 2006 році. Автори слів — Андрій Бакун, Валерія Серова, а музики — Андрій Бакун та Володимир Бебешко.

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«Для мене сьогодні — особлива премʼєра, — написав на своїй сторінці у соціальній мережі Віталій. — «Небо плаче грозами» — пісня, як щоденник моєї юності, одна з історій, з якої почався мій музичний шлях у далекому 2006 році.

Сьогодні, коли минуло майже 20 років, це вже не просто пісня про кохання — це пам’ять про безтурботне життя, про мир, про ті миті, коли світ здавався легким, добрим і коли стільки всього ще було попереду…

Сьогодні «Небо плаче грозами» звучить так само, але несе в собі зовсім інші сенси. Вона не змінилася — змінився я. Я співаю її з новим відчуттям, бо тепер точно знаю: навіть після найсильнішої бурі з грозами обов’язково визирає сонце. І я щиро вірю, що воно прийде вже зовсім скоро — для кожного з нас".

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Шанувальники артиста подякували за нову роботу та додали, що чекають на переспів інших його хітів.

«Ой, мені так сподобалось, як по-іншому звучить голос, такі оксамитові, дорогі, теплі ноти, — додали у коментарях. — Це ж дві зовсім різні пісні: та з 2006-го і ця)) Кожна по-своєму особлива, дійсно з різними сенсами, це чутно».

«Клаааассс!!! — поділилися враженнями. - І ше дуже чекаємо на „Шекспіра“ українською».

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«Обожнюю цю пісню, слухала її у шкільні роки, а тепер слухаємо разом із донечкою», — поділилися спогадами.

Раніше «ФАКТИ» писали, що мережа в шоці від старого хіта популярного артиста.

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