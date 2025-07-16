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Всі файли було втрачено: хіт популярного співака вийшов лише через рік (відео)

17:17 16 липня 2025
Віталій Козловський

Популярний співак Віталій Козловський, який закрив судову справу зі своїм продюсером, вразив новою роботою. Пісню «Мала змогла» артист записав ще у 2024 році, але відкладав її вихід. За словами Віталія, це було через внутрішні сумніви та непрості життєві обставини: служба в армії, переїзди.

«Записана тоді — і почута зараз — вона несе вже інші сенси, — прокоментував співак, презентуючи пісню. — Один рік змінив усе. І саме фраза „ми можемо все“ набула нового значення та глибини».

Відомо, що композиція вийшла як демоверсія, бо через блекаути техніка звукорежисера вийшла з ладу — і всі файли, окрім одного, були втрачені.

«Залишилася лише жива версія, записана на одному диханні, — додав артист. — Сирий звук без ретуші — тільки голос, емоція. Вона стала точкою опори для мене у непростий момент. Я вирішив залишити її в первісному вигляді. Без прикрас. Без перезапису. Такою, якою вона народилась».

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У кліпі на пісню «Мала змогла» знявся популярний актор Артемій Єгоров.

«Вдячний, брате, за запрошення, ти неймовірна людина!» — написав на своїй сторінці у соціальній мережі Артемій.

Шанувальники Козловського оцінили його нову роботу у коментарях.

«Оце так пісенька, дякую за підтримку жінок, це правда, ми можемо все», — написали у мережі.

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«Крутий трек! - поділилися враженнями. — В саме серденько. Буде на повторі! Я теж колись змогла!»

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Віталій Козловський вразив новим звучанням старого хіта.

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