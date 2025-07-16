- 18:31 Європейські дипломати не змогли досягти згоди щодо санкцій проти росії: до чого тут Словаччина
- 18:09 Секс на 12 мільйонів доларів: жінка зняла десятки тисяч інтимних фото з буддистськими монахами, щоб шантажувати їх
- 17:53 Виграш в лотерею, несподіваний прибуток або спадщина: кому дуже скоро посміхнеться фінансова удача
- 17:29 Зрив мирних перемовин з палацом: Гаррі та Меган обурені витоком інформації
- 17:17 Всі файли було втрачено: хіт популярного співака вийшов лише через рік
- 16:56 Сутичка в Раді: Гончаренко та Гетманцев влаштували бійку під час розгляду законопроєкту
- 16:56 Квашені огірки за бабусиним рецептом: чудово зберігаються навіть без підвалу
- 16:35 ДБР у справі Шабуніна провело обшуки у квартирі загиблого пілота «Джуса»: що відомо (оновлено)
- 16:23 рф почала активне будівництво на авіабазах: до чого тут спецоперація «Павутина»
- 15:59 Кабмін на чолі з прем’єром пішов у відставку: хто війде до складу нового уряду
- 15:54 Не сміття, а гроші: скільки можна заробити на макулатурі у 2025 році
- 15:48 Шабунін використовував авто, яке ми передали фронту, в особистих справах, — керівник благодійного фонду
Всі файли було втрачено: хіт популярного співака вийшов лише через рік (відео)
Популярний співак Віталій Козловський, який закрив судову справу зі своїм продюсером, вразив новою роботою. Пісню «Мала змогла» артист записав ще у 2024 році, але відкладав її вихід. За словами Віталія, це було через внутрішні сумніви та непрості життєві обставини: служба в армії, переїзди.
«Записана тоді — і почута зараз — вона несе вже інші сенси, — прокоментував співак, презентуючи пісню. — Один рік змінив усе. І саме фраза „ми можемо все“ набула нового значення та глибини».
Відомо, що композиція вийшла як демоверсія, бо через блекаути техніка звукорежисера вийшла з ладу — і всі файли, окрім одного, були втрачені.
«Залишилася лише жива версія, записана на одному диханні, — додав артист. — Сирий звук без ретуші — тільки голос, емоція. Вона стала точкою опори для мене у непростий момент. Я вирішив залишити її в первісному вигляді. Без прикрас. Без перезапису. Такою, якою вона народилась».
У кліпі на пісню «Мала змогла» знявся популярний актор Артемій Єгоров.
«Вдячний, брате, за запрошення, ти неймовірна людина!» — написав на своїй сторінці у соціальній мережі Артемій.
Шанувальники Козловського оцінили його нову роботу у коментарях.
«Оце так пісенька, дякую за підтримку жінок, це правда, ми можемо все», — написали у мережі.
«Крутий трек! - поділилися враженнями. — В саме серденько. Буде на повторі! Я теж колись змогла!»
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Віталій Козловський вразив новим звучанням старого хіта.
55
Читайте також: Довелося піти наперекір: Віталій Козловський озвучив, де взяв гроші на покриття боргу
Читайте нас у Facebook
Водоліям — «Паж кубків» та ностальгія, Дівам — «Закохані» та вибір між серцем і розумом: Таро-прогноз на 16 липня