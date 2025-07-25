Завдали королеві страшного болю: як принц Гаррі та Меган Маркл засмутили Єлизавету II

Останні роки свого життя королева Єлизавета II була засмучена через те, що принц Гаррі та Меган Маркл перестали виконувати свої обов’язки як члени королівської родини. Це неможливо було пробачити, стверджує експертка Гіларі Фордвіч, яка говорила, що королева сумувала ще перед весіллям пари у 2018 році, пише Foxnews.

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«Не можна пробачити, що Гаррі був причиною великого горя королеви Єлизавети II, — стверджувала Фордвіч. — Усі, хто її оточував, знали про її горе та глибоке занепокоєння. Це основна причина розриву Гаррі та Меган з рештою королівської родини. Біль, який вони завдали в останні роки життя королеві, ніколи не буде виправлено… Ні родина, ні нація ніколи цього не забудуть».

Заяви Фордвіч з'явилися невдовзі після того, як Кеті Ніколл, королівська кореспондентка та авторка Vanity Fair, нещодавно написала про свої розмови з леді Елізабет Енсон, двоюрідною сестрою та близькою довіреною особою покійної королеви. Енсон померла у 2020 році у віці 79 років.

«Леді Елізабет сказала мені, що королева відчувала, що її колись близькі стосунки з онуком більше ніколи не будуть такими, як раніше, — написала Ніколл. - Вона не могла зрозуміти, як Гаррі, який любив свою військову кар'єру та був відданий обов'язку, міг так змінитися. Так сумно, що в її віці він завдав їй неймовірного болю».

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За словами Ніколл, леді Енсон сказала їй, що королева нібито була «глибоко розчарована та ображена» після того, як Гаррі та Меган вирішили покинути Велику Британію.

«Королева сподівалася, що вони приведуть Арчі. Вона була дуже розчарована, що вони цього не зробили, — сказала мені тоді леді Елізабет, — написала Ніколл. — Їй було боляче, коли вони покинули Британію, та через те, як раптово вони це зробили».

Як весільний подарунок королева подарувала їм котедж «Фрогмор» на території Віндзорського замку.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому принц Філіп був дуже розчарований Меган Маркл.

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