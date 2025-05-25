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- 18:24 Змова проти Гаррі та Меган: біограф розкрив подробиці конфліктів у королівській родині
Змова проти Гаррі та Меган: біограф розкрив подробиці конфліктів у королівській родині
Життя британської королівської родини нерозривно пов'язане з рішеннями, які завжди виходять за межі приватного і впливають на всю інституцію. Кожен крок членів цієї родини перебуває в центрі уваги, адже може мати далекосяжні наслідки. Ендрю Мортон, автор книги «Діана: Її правдива історія», також написав біографічну книгу про Меган Маркл. У публікації Мортон зазначає, що остаточний розрив між Гаррі й Меган та королівською родиною був спровокований фотографією, повідомляє видання EDA tv. На ній були зображені королева Єлизавета II, Чарльз III, принц Вільям і маленький принц Джордж, але не було герцога і герцогині Сассекських.
«Королівська пара підозрювала, що вся інституція змовляється проти них. На їхню думку, докази були навколо них. Мовчазний код був простий: майбутнє монархії було забезпечено, з Меган та Гаррі чи без них», — пояснив Мортон.
Ця фотографія була опублікована 3 січня 2020 року, а вже через п'ять днів Гаррі та Меган офіційно оголосили про свій вихід з королівської родини. Для них це зображення символізувало підтвердження їхнього виключення і кінець їхньої значущості в межах Корони. Це було сильне послання, яке прискорило довгоочікуване рішення.
Попри суперечки та юридичні баталії, Гаррі та Меган намагаються тримати життя подалі від медійного шуму, що оточує їх у Сполученому Королівстві. Сьому річницю свого весілля вони відсвяткували емоційним постом у соціальних мережах. Меган описала їхній союз як «нашу історію кохання».
Біограф також зазначив, що задовго до цього вони вже думали про зміну курсу. У 2018 році під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі Гаррі дав зрозуміти, що вони шукають іншого шляху та життя поза суворим королівським поглядом. Цей намір зростав, поки не втілився в остаточний розрив з королівською родиною.
Наразі напруженість зберігається. За словами близьких джерел, «родина вважає, що приватні розмови з Гаррі неможливі». Це відображає глибоку дистанцію, яка існує між ними. Король Чарльз, здається, втратив надію на примирення, тоді як Гаррі та Меган продовжують свій проєкт самостійного життя.
Фото: Getty Images134
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