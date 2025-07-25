В окупантів новий бронеавтомобіль: до чого тут Китай

На озброєнні окупантів все частіше стала з'являтися зброя, у створенні якої ту чи іншу роль відіграв Китай. Цього разу йдеться про новенький російський бронеавтомобіль «Хищник S», або «Хищник 4×4», від російської компанії Blazar.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, російський ВПК не може обійтися без імпортних складових. Наприклад, «Тигр» оснащувався американським двигуном Cummins B-180 і B-215, а «Рысь» взагалі була ліцензійною копією італійської Iveco LMV. Зрозуміло, виробництво цих бронеавтомобілів зараз вкрай ускладнене в росії.

«У 2025-му році почалася широка реклама бронеавтомобіля „Хищник S“ від компанії Blazar з базою у вигляді китайського автомобіля Poer King Kong. Можна довго говорити про як сокирою рубаний зовнішній вигляд цього не маючого аналогів у світі бронеавтомобіля та його функціональність, але це інше, важливо те, що це не абсолютно новий, створений з нуля у росії бронеавтомобіль. Тобто Китай передає росії шасі пікапів GW Poer King Kong, на базі якого в росії роблять нові, не маючі аналогів у світі бронеавтомобілі!» — говорить експерт про те, що мінуси бронеавтомобіля переважуються масовістю шасі, яке може постачати Китай.

Зауважимо, що свою другу назву — «Хищник 4×4», бронеавтомобіль отримав за те, що він повнопривідний, тобто всі колеса є ведучими і забезпечують техніці хорошу мобільність і прохідність. Загальна вага броньовика може досягати 16 тонн при 12 пасажирах з максимальною швидкістю до 100 км/год і запасом ходу в 1000 км. Броня автомобіля дозволяє захищати екіпаж і десант від бронебійних куль калібром 7,62 мм, мін і вибухівки вагою до 8 кг, а також від осколків 155-мм снарядів на відстані більше 60 метрів.

РЕКЛАМА

Залежно від призначення «Хищник S» можна використовувати як пасажирський, вантажний, медичний або засіб зв'язку.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні затримали двох громадян КНР, які намагалися вивезти документацію по українському ракетному комплексу РК-360МЦ «Нептун».

РЕКЛАМА

258

Читайте нас у Facebook