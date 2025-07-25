Грози та град йдуть із заходу: якою буде погода у вихідні 26 та 27 липня

Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше прогнозував, що в третю декаду липня на півдні та сході Україні утримається спекотна погода з показники трохи вищими за норму, уточнив прогноз погоди на вихідні дні, 26 та 27 липня.

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«У наступні дві доби прогнозується доволі контрастна погода. У західних та північних областях атмосферні фронти та циклонічна діяльність спричинять грозові дощі, місцями спостерігатиметься град та шквалисте посилення вітру. У цей же час, на півдні та частково в центрі України очікується переважання сухої та спекотної повітряної маси субтропічного походження з аномально високими показниками температури», — зазначає метеоролог.

Субота, 26 липня:

У західних областях протягом доби подекуди очікуються короткочасні грозові дощі, вдень на Буковині та Прикарпатті місцями можливий град та шквали, 15 — 20 м/с. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, в денні години +27…+32 °С, на Закарпатті та на Вінниччині +30…+35 °С.

У північних регіонах подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +23…+28 °С.

У центральних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +31…+36 °С.

У південній частині України та Криму прогнозується малохмарна та спекотна погода. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +34…+39 °С, вздовж узбережжя морів +28…+33 °С.

У східних регіонах переважно без опадів, лише на Харківщині місцями пройдуть короткочасні дощі у супроводі грози. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, під час грози може посилюватися. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С.

Прогноз погоди на 26 липня. Фото Укргідрометцентру

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Неділя, 27 липня:

У західних областях очікується нестійка погода: пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 — 22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +21…+26 °С.

У північних областях істотних опадів упродовж доби не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 °С, вдень +26…+31 °С.

У центральних областях України вночі без істотних опадів, вдень та ввечері у Черкаській та Кіровоградській областях очікуються грозові зливи, можливі шквали та град. Вітер східний / північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 °С, вдень +33…+38 °С.

На півдні України, а також у Криму утримається спекотна та суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +19…+24 °С, вдень +33…+38 °С, подекуди до +40 °С.

У східній частині очікується стійка погода без опадів. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С.

Прогноз погоди на 27 липня. Фото Укргідрометцентру

А синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що послаблення спеки в Україні очікується лише 31 липня.

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«У п'ятницю атмосферний фронт торкнеться західних областей України і тому пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень та ввечері завтра грозові дощі дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. На решті території України буде суха погода», — зазначає вона та додає, що температура 25 липня становитиме +28+32 градуси, на півдні +31+35 градусів.

У Києві 25 липня — спекотна погода з температурою повітря до +30 градусів, часом вище.

Нагадаємо, що наразі на півдні та на південному сході України спостерігається нашестя єгипетської сарани, яка вважається однією з найнебезпечніших комах. Доктор біологічних наук Роман Новіцький вважає, що сарана з’явилася, оскільки співпало декілька моментів: теплий клімат та достатньо довге нагрівання землі. Поштовхом став підрив російськими загарбниками Каховської ГЕС та обміління водосховища.

Фото — Pixabay

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