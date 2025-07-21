Сорокаградусна спека та зливи зі шквалами: за прогнозами синоптиків, на українців чекає контрастний тиждень

Третя декада липня буде у багатьох регіонах України хмарною та дощовою. Але температурні показники виявляться трохи вищими за норму, особливо в південних і східних регіонах, де стовпчики термометрів нерідко досягатимуть позначок +35…+38 °С, зазначає метеоролог Ігор Кібальчич.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок, 21 липня, у центральних, північних та північно-східних областях під впливом області зниженого тиску пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень місцями з грозою та дрібним градом. На решті території країни без істотних опадів. Вночі та вранці у західних та центральних областях можливий туман. Вітер переважно західний / південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+21 °С, вдень +24…+29 °С, у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті +30…+35 °С.

У вівторок, 22 липня, вночі без істотних опадів, подекуди слабкий туман. Вдень у західних, центральних та північних областях очікуються грозові дощі, в окремих пунктах можливі сильні зливи, град та шквали, 17 — 22 м/с. У східних та південних регіонах переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +24…+31 °С, у центральних, східних та південних областях вночі +17…+22 °С, у денний час +33…+38 °С, на півдні Одещини до +40 °С.

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У середу, 23 липня, вночі у північних, східних та Дніпропетровській областях очікуються короткочасні дощі з грозами, вдень на всій території України без опадів. Вітер західний, 7 — 12 м/с, вдень на Лівобережжі місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря у південних та східних регіонах вночі становитиме +17…+22 °С, у денний час +31…+36 °С; на решті території країни вночі очікується +14…+19 °С, вдень +25…+30 °С.

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У четвер, 24 липня, на більшій частині території України очікується погода без опадів, лише вдень та ввечері у західних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали, 17 — 22 м/с. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в південних та східних областях вночі становитиме +16…+21°С, у денний час +30…+35 °С; на решті території країни вночі очікується +13…+18 °С, вдень +26…+31 °С.

У п'ятницю, 25 липня, у західних областях, вдень також на крайній півночі України відбудуться короткочасні дощі. На Прикарпатті та Буковині можливий град та сильні шквали в денні години. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+22 °С, вдень +26…+31 °С, у південній половині +32…+37 °С.

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У суботу, 26 липня, в західних областях, вдень також місцями у північних та центральних регіонах пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах можливі сильні зливи, град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень східний / південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 °С, вдень +22…+27 °С; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18…+23 °С, вдень +33…+38 °С.

У неділю, 27 липня, на Правобережжі України прогнозується нестійка погода з грозовими дощами та шквалами, на Лівобережжі суттєвих опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +23…+29 °С; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18…+23 °С, вдень +33…+38 °С.

Раніше Кібальчич попереджав про дощові та прохолодні вихідні перед новим «тепловим ударом».



Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

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