Ситуація критична: Покровськ опинився в кільці ворога, в місто прориваються ДРГ

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», повідомив, що ситуація навколо Покровська є вкрай напруженою і буде загострюватися. Росія зосередила значну частину своїх військ на цьому напрямку, намагаючись штурмувати місто з трьох сторін, інформує Еспресо.

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«Ворог кинув на Покровський напрямок все, що міг, власне, половина всього угруповання сил російських, які вдерлися в Україну, зараз воюють на різних ділянках фронту, вона сконцентрована довкола Покровська з трьох напрямків», — сказав він.

Ворог прагне обійти Покровськ з південного заходу, щоб перерізати трасу Покровськ-Павлоград, що може відкрити їм шлях до Дніпропетровської області. Також вони намагаються перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка.

За словами Лакійчука, Покровськ-Мирноградська агломерація фактично опинилася в оперативному оточенні з трьох боків.

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Покровськ є ключовим пунктом, оскільки його втрата може спричинити ефект доміно для всього лівого флангу української оборони, включаючи Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Присутність ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Покровську свідчить про підготовку до вирішального штурму.

«ДРГ в Покровську — це свідчення того, що з дня на день ситуація буде загострюватися значно. Ворог іде, не хотів би казати на останній штурм, на штурм Покровська. Тут між нами теж виникає дискусія. Ну вже можна порівнювати десь з Авдіївкою, з Бахмутом, обороною Бахмута. І як розосередити наші сили для того, щоб мати максимальний ефект при обороні міста, не втратити тих стратегічних і оперативних переваг, які ми маємо, втрачаючи поступово Покровський вузол», — додав Павло Лакійчук.

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Як писали «ФАКТИ», аналітики вважають, що росія за кілька днів або тижнів розпочне посилену літню наступальну операцію, задіявши 160 000 військових, які зосереджуються поблизу лінії фронту.

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