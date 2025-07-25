Титулований футболіст, який грав проти України, уникнув смерті після тижня у комі та підписав новий контракт (фото, відео)

Колишній футболіст лондонського «Арсеналу» та збірної Швеції 30-річний Крістоффер Олссон, який у лютому минулого року впав у кому і ледь не помер, розповів про боротьбу за життя і оголосив про повернення у професіональний футбол, підписавши контракт з клубом своєї юності «Слейпнер», повідомляє fotbollskanalen.se.

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Півзахисник Олссон знепритомнів у себе на кухні 20 лютого минулого року, коли виступав за данський «Мідтьюлланд» (його тоді якраз приїхали зі Швеції провідати батьки та маленький син футболіста).

«Я нічого не пам'ятаю, – зізнався Крістоффер в інтерв'ю виданню La Dernière Heure. - Батьки та син знайшли мене непритомним у ліжку. Мене рвало, і я не дихав самотужки. Малюкові сказали, що у тата болить живіт». Футболіста терміново доправили до лікарні Орхуса, де він впав у тижневу кому.

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"Мій батько зрозумів, що я не помру, лише тоді, коли я поворухнув пальцем", - продовжив швед.

Після ретельного медообстеження футболісту поставили діагноз – лейкодистрофія, рідкісне захворювання головного мозку, яке зазвичай вражає людей віком близько 50 років. «Мені сказали, що ризик рецидиву становить 0,00000000001%. Це дало мені внутрішній спокій. У чому причина? Ймовірно, я продовжував тренування з інфекцією, яка поширилася», - вважає Олссон.

Крістоффер пам'ятає, як прийшов до тями після коми, думаючи, що вирушає на тренувальний збір зі своєю командою. «Насправді я був у інвалідному візку і втратив 17 кілограмів. Я втратив усі м'язи». Йому довелося знову вчитися ходити і говорити. «Я виглядав як людина, яка перенесла інсульт. Я провів шість місяців у неврологічному центрі».

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На щастя, реабілітація пройшла дуже швидко. «Лікарі сказали, що це завдяки моїй спортивній статурі. Спочатку я думав не про футбол, а лише про виживання. Але як тільки мені стало краще, я сказав батькові: „Я знову гратиму“. І я дотримався слова», - заявив Олссон.

«Який найважчий момент у всій цій історії?» - запитали футболіста наприкінці інтерв'ю. «Я кілька місяців не міг бачити сина. Лише по FaceTime. Коли ми нарешті зустрілися, він запитав, чи болить у мене живіт. Ніколи не забуду ці обійми. Це були найкращі обійми в моєму житті», - відверто відповів швед.

Додамо, що Крістоффер Олссон, який зіграв 47 матчів за збірну Швеції (зокрема проти України на Євро-2020), свого часу провів один поєдинок за першу команду лондонського «Арсенала». У період між двома виступами за данський «Мідтьюлланд» півзахисник виступав за шведський АІК, російський «Краснодар» та бельгійський «Андерлехт». Олссон — чемпіон Швеції та Данії, а також переможець чемпіонату Європи серед молодіжних команд. Після розлучення із дружиною Софі він виховує сина 5-річного сина Джеймі. Найближчої суботи, 26 липня, Олссон має провести перший матч за свій новий клуб.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Англії дивом вижив після падіння 12-метрової електроопори на його позашляховик.

Фото berlingske. dk, Instagram

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