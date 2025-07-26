Українці борються не лише зі зброєю: Європа вимагає збереження антикорупційної незалежності

Днями український парламент проголосував за законопроєкт, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Антикорупційної прокуратури (САП). Тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи скасування скандального закону та збереження незалежності антикорупційних органів.

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Керівництво ЄС висловило стурбованість щодо наслідків законодавчих змін та вимагало пояснень. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Евеліна Валтонен в інтерв’ю фінському виданню Yle.

Вона заявила, що негайно зв'язалася з Україною після того, як почула про законопроєкт, який отримав багато критики та був швидко проштовхнутий. На її думку, викорінення корупції — це не лише членство в ЄС, а й майбутнє українців.

«Це майбутнє, за яке українці працювали, мріяли та, на жаль, змушені захищати його зброєю. Іншими словами, робота з корупцією має продовжуватися, і ми надамо їй всю нашу підтримку, — каже Валтонен. — Членство в ЄС — це лише „вишенька на торті“ у справі викорінення корупції. Достатньо того факту, що існує сильна ринкова економіка, де партії не дискримінуються та не роз'єднуються. Існує сильне верховенство права та сильна демократія, де ви можете бути впевнені, що, коли ви проголосуєте, ваш голос буде почуто, і ви також зможете балотуватися на посаду».

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Валтонен сподівається, що нова пропозиція буде винесена на голосування до українського парламенту якомога швидше.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Зеленський вніс в парламент альтернативний законопроєкт щодо НАБУ.

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