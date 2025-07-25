Власенко назвав керівника САП прихильником китайсько-російського підходу у боротьбі з корупцією

Голова парламентської ТСК з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко розкритикував оцінки керівника САП ефективності антикорупційної боротьби. Кількість «посадок» та вибиті суми грошей НАБУ і САП — це китайсько-російський підхід. Про це народний депутат від «Батьківщини» написав на своїй сторінці у Фейсбук, коментуючи інтервʼю голови САП.

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«Ось все, що треба знати про погляди керівника „незалежного“ САП. Він вважає, що критерій його роботи, це скільки грошей „на ЗСУ“ вони вибили. Він також вважає, що ефективність боротьби із корупцією треба вимірювати кількістю „посадок“. Чисто китайсько-російський підхід. Тільки ті рахують гроші не „на ЗСУ“, а в бюджет», — зазначив Власенко.

На його думку, критерієм ефективності НАБУ та САП має бути зменшення корупції як такої та невідворотність покарання, а не статистичні показники.

«Я ж вважаю, що ефективність „антикорупційної інфраструктури“ вимірюється не кількістю „притягнутих до відповідальності“ (ще раз зазначу-в Китаї за корупцію розстрілюють, але це не зменшило її рівень), а ЗМЕНШЕННЯМ КОРУПЦІЇ як такої. А також ефективність боротьби із корупцією забезпечується тим, що антикорупційні органи неухильно забезпечують НЕВІДВОРОТНІСТЬ покарання», — наголосив голова ТСК з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних органах.

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Він нагадав, що НАБУ та САП створювались не для того, чим вони займаються зараз.

«І я би хотів нагадати, що ідея створення САП і НАБУ була не в тому, щоб вони ловили суддів за хабарі в 5−10 тисяч доларів (покращуючи свою статистику „посадок“ та „грошей на ЗСУ“), а займалися знешкодженням ТОП корупції», — підсумував Власенко.

Нагадаємо, вчора в інтерв’ю «Суспільному» керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що показники САП щодо притягнення до відповідальності збільшились більше, ніж вдвічі.

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