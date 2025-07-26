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Легендарна Вінус Вільямс зібралася заміж за красеня-актора, який молодший за неї на вісім років (фото, відео)
Легендарна американська тенісистка, чотириразова олімпійська чемпіонка 45-річна Вінус Вільямс, яка свого часу стала винуваткою ДТП зі смертельним наслідком, виходить заміж за 37-річного данського актора Андреа Преті.
П'ятиразова чемпіонка Вімблдонe оголосила про це в інтерв'ю після переможного повернення на корт на турнірі WTA 500 у Вашингтоні (Вінус не грала з березня минулого року).
«Мій наречений зараз тут і саме він надихнув мене продовжити грати, — розповіла Вінус Вільямс. — Було стільки моментів, коли хотілося просто розслабитись. Ви навіть не уявляєте, скільки зусиль потрібно, щоб залишатися у формі — це як робота з дев'яти до п'яти, тільки ти постійно бігаєш. Він підтримував мене на кожному кроці. Це чудово — стояти тут сьогодні. Він ніколи раніше не бачив, як я граю».
Чутки про роман Вільямс та Преті, відомого, зокрема, за фільмом «Ще один день», з'явилися ще у липні 2024-го, коли їх помітили під час романтичного відпочинку в Італії. У лютому цього року ЗМІ вперше заговорили про заручини після того, як на пальці Вільямс з'явилася обручка з діамантом.
February 25, 2025
Додамо, що експерша ракетка світу в одинарному та парному розрядах, чотириразова олімпійська чемпіонка (три титули в парі із сестрою Сереною Вільямс) та семиразова переможниця турнірів «Великого шолома» Вінус Вільямс заробила за кар'єру понад 42 млн доларів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу Каролін Возяцькі вагітна і чекає на третю дитину від чемпіона НБА.
Фото із соцмереж423
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