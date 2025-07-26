Сполучені Штати в ООН нагадали кремлю про необхідність завершити війну в Україні впродовж 50 днів

Виконувачка о бов'язків постійного представника США при ООН Дороті Ші нагадала росії, що її війська продовжують вбивати українських мирних жителів, атакуючи школи, дитячі майданчики та житлові будинки ракетами й безпілотниками. Вона також зазначила, що росія використовує тисячі військових КНДР і відправляє десятки тисяч своїх солдатів на загибель.

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Ші підкреслила попередження Дональда Трампа, яке він зробив 14 липня: путін має 50 днів, щоб домовитися про мир з Україною, пише «Укрінформ».

«Якщо росія не погодиться впродовж цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів», — наголосиала вона.

Представниця США нагадала, що Рада Безпеки ООН понад 100 днів тому закликала до швидкого припинення війни, але прогрес у переговорах далекий від необхідного.

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Крім того, Дороті Ші розкритикувала Китай за постачання товарів подвійного призначення росії, які допомагають їй виробляти зброю. Вона наголосила, що китайські компоненти щодня виявляються в російських безпілотниках та зброї, що використовується проти України, попри заяви Пекіна про контроль за експортом.

Минулого тижня Дональд Трамп звинуватив путіна у брехні та небажанні завершувати війну, давши йому 50 днів на мирну угоду.

У разі відмови, Білий дім погрожує 100% вторинними санкціями, що суттєво вдарять по нафтовій галузі росії. Трамп не виключив запровадження обмежень навіть раніше, ніж за 50 днів, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів.

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Як писали «ФАКТИ», росія навмисно відкладає переговори між президентами України та рф, симулюючи інтерес до мирного врегулювання, аби досягти військових переваг та поступок від Заходу.

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